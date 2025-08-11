Rehtorit varoittavat lasten mielenterveyden kriisistä – mikä avuksi?

Kolme neljästä peruskoulun rehtorista kokee oppilaiden mielenterveyshaasteiden lisääntyneen.

Lastenklinikoiden Kummit ry:n teettämän ja juuri julkaistun kyselyn mukaan 74 prosenttia suomalaisista rehtoreista kertoo lasten- ja nuorten mielenterveyshaasteiden lisääntyneen viime vuoden aikana.

Jo neljännen kerran teetetyn kyselyn vastausten perusteella ahdistus ja koulupoissaolot hankaloittavat valitettavissa määrin monen lapsen ja nuoren kouluarkea.

– Vuosi vuodelta rehtorit kokevat, että mielenterveyshaasteet kouluympäristöissä ovat lisääntyneet, kommentoi Lastenklinikoiden Kummien viestintäjohtaja Matti Valli viime viikolla Huomenta Suomessa.

Mikä on aitoa pahoinvointia?

Lasten ja perheiden mielenterveyspalveluille on runsaasti kysyntää ja ongelmat näkyvät myös terveydenhuollossa.

– Asiaan pitäisi pystyä puuttumaan jo varhain ja usein olemme vähän liian myöhässä siinä, avopediatrian vastuulääkäri Minna Aaltonen toteaa.

Vaikka ongelmat ovat varmasti lisääntyneet kaikissa ikäluokissa, arvioi Aaltonen kuitenkin, että kyseessä on myös jonkinlainen ilmiö. Lasten- ja nuorten huolestuttavista kyselytuloksista huolimatta lapsen ja nuoren pitäisi pystyä erottamaan normaali jännitys tai epämiellyttävä tunne, jota pitäisi pystyä sietämään.

– Kaikkia ei pidä missään tapauksessa medikalisoida. Niin paljon ei ole sairastavuutta onneksi kuin mitä valitettavasti nuorten vastaamat kyselyt sanovat, Aaltonen summaa.

Lisääntyneet poissaolot

Erityisesti koulupoissaolojen lisääntynyt määrä huolestuttaa lasten- ja nuorten hyvinvoinnin romahtamisen lisäksi.

– Tässä nyt näkyy, mihin on tultu edellisen opetussuunnitelman myötä, Suomen Rehtorit ry:n hallituksen jäsen ja rehtori Sari Hakola kommentoi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valmisteleman perusopetuslain muutoksen seurauksena oppimisen tuki uudistuu esi- ja perusopetuksessa, kertoo Opetushallitus.

Perusopetuksen opetussuunnitelma muuttui 1.8.2025 alkaen.

Hakola pohtii, että jää nähtäväksi, riittävätkö rahat nyt käsillä olevaan muutokseen.

– Lähtökohta on se, että kouluilla pitäisi olla riittävät raharesurssit, joilla hoidetaan se arkityö, Hakola toteaa.

Selkeät piikit

Nuorten ahdistuneisuus ja pahoinvointi näkyvät erityisen hyvin koulujen poissaoloissa. Ensimmäinen piikki on jo ensimmäisellä luokalla, seuraava nelos- tai vitosluokalla ja kolmas piikki seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla.

– Tärkeää ei ole etsiä syytä, vaan pointti on, että saadaan se lapsi takaisin arkeen, Aaltonen arvioi.

Hakola pohtii, pitäisikö pienempien alakoululaisten koulupäivän kokonaisuutta miettiä uudelleen.

– Päiväkotiaika kattaa koko päivän lapsen elämässä, hän muistuttaa.

Lue myös: Mielenterveys yhä useammin syynä lasten ja nuorten käynteihin perusterveydenhuollossa

Ensimmäisellä ja toisella luokalla koulupäivä voi kuitenkin olla vain neljän tunnin mittainen, mutta vanhemman työpäivä on kahdeksan tuntia.

– Mikä on se neljä tuntia siinä välissä? hän kysyy ja peräänkuuluttaa hallitun, mutta selvän muutoksen tarvetta koulumaailmaan.

Hän toivoo, että kouluissa voitaisiin keskittyä toimintaan sekä lasten kanssa kasvamiseen ja tekemiseen, eikä dokumentaatioon ja lähetteiden kirjaamiseen.

– Vaikka kuva näyttää näiden kyselyiden kautta helposti aika synkältä, se ei tarkoita sitä, ettei keinoja olisi, Valli muistuttaa.

Joskus on vaikea tunnistaa tapauksia, joissa lapsi voi niin pahoin, että oikeasti vaaditaan konkreettisia toimenpiteitä. Katso yllä olevalta videolta, kuinka asiantuntijat tunnistavat ja toimivat kohdatessaan pahoinvoivan lapsen tai nuoren.

Lue myös:

Osittainen lähde: Opetushallitus