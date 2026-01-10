Pelinumeronsa Jokerien kotihallin kattoon saava Valtteri Filppula ei olisi koskaan uskonut tällaiseen huomionosoitukseen.

Jokerit jäädyttää Filppulan käyttämän pelinumeron 51 lauantain kotiottelussa TUTO Hockeyta vastaan.

Viime keväänä pelaajauransa helsinkiläisseurassa päättänyt Filppula pääsee huimaan legendojen joukkoon: Esa Tikkanen, Henry Leppä, Jari Kurri, Timo Turunen, Petri Varis, Waltteri Immonen ja Otakar Janecky.

– Kyllähän se on tosi iso juttu. Se ei ole sellainen, jota ikinä olisin ajatellut, että tulisi omalle kohdalle. Sitä on vaikea pukea sanoiksi, että miltä se tuntuu. Upealta, vähän jopa epätodelliselta myös, Filppula tunnelmoi päivää ennen h-hetkeä.

Vantaalaislähtöinen Filppula siirtyi Jokereihin 16-vuotiaana. Hän pääsi juniorivuosien jälkeen ensin aistimaan tunnelmaa edustusjoukkueen kesäharjoituksiin ennen kuin paikka tähtinipussa avautui kaudella 2003–04.

– Kyllähän aika kaukaiselta tuntui, että pystyisin siellä itse joskus pelaamaan. Se jotenkin tuntui ihan mahdottomalta. Sitten tietysti myöhemmin, kun olin mukana Jokerien nuorissa ja maajoukkuetoiminnassa, silloin alkoi tulla idea, että okei, tästä voi tullakin jotain.

Valtteri Filppula oli viime kaudella johdattamassa Jokereita Mestis-mestaruuteen ja SM-liigakarsintoihin.Tomi Natri /All Over Press

Filppulan toisella kaudella Jokereilla on koossa poikkeuksellisen kova nippu NHL:n työsulun takia.

– Istuin kopissa Glen Metropolitin vieressä. Se oli iso juttu. Pääsin pelaamaan Petri Variksen ja Juha Lindin kanssa. Siinä oli nuorelle ihan huippupaikka oppia ja kuunnella neuvoja, Filppula muistelee.

– Kopissa oli paljon muitakin: Järventien Mara, (Jokerien nykyinen päävalmentaja) Tomek Valtonen, Marko Jantunen. Ihan huippupelaajia, Filppula luettelee.

Seuraavalla kaudella 2005–06 Filppula suuntasi jo itse NHL:ään. Hän voitti Stanley Cupin Detroit Red Wingsissä vuonna 2008. Suomen maajoukkueessa ura huipentui vuonna 2022 olympiakultaan ja maailmanmestaruuteen.