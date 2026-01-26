Valtteri Bottaksen ensimmäinen testipäivä Cadillacin uudella F1-autolla piti sisällään pieniä takaiskuja.
Bottas ajoi Barcelonan lähistöllä Katalonian radalla järjestettävien testien avauspäivän aamusessiossa 33 kierrosta.
Cadillac koki päivänä aikana pieniä teknisiä vastoinkäymisiä, mutta Bottas oli silti intoa täynnä palatessaan F1-kuskin rooliin.
– Tässä on suuri ero aiempaan. Autot käyttäytyvät eri tavalla, Bottas kertoi Planet F1 -sivuston mukaan.
– Voimayksiköstä tulee niin paljon enemmän vääntöä mutkissa, mutta toisaalta täytyy pitää huolta akkutehoista.
Maanantai-iltapäivästä 11 kierrosta ajanut Sergio Perez jatkaa Cadillacin testiurakkaa tiistaina. Barcelonan ajoviikko on yleisöltä suljettu eikä sen kierrosaikoja kerrota julkisuuteen.
– Nyt ykkösprioriteettina on saada joka päivä lisää kierroksia, Bottas totesi.
– Meidän täytyy saada kunnolla kilometrejä ja varmistaa, että meillä on luotettava paketti ensimmäiseen kisaan.
– En sanoisi suorituskyvyn puolesta vielä paljoakaan, vaan pääasia on, että saimme ajettua paljon, Bottas kommentoi.