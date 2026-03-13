Yhdysvalloissa hyökättiin eilen synagogaan.
Yhdysvalloissa liittovaltion poliisi FBI kertoo, että virasto aikoo tutkia Michiganin synagogahyökkäystä juutalaisyhteisöön kohdistuneena väkivallantekona.
Lainvalvontaviranomaisten mukaan epäilty hyökkääjä tunkeutui torstaina paikalliseen synagogaan ajamalla autolla päin rakennuksen ovia. Törmäyksen jälkeen synagogan turvallisuudesta vastaava henkilökunta avasi tulen epäiltyä hyökkääjää vastaan. Lisäksi tapahtumapaikalla syttyi tulipalo.
NBC Newsin mukaan epäilty löydettiin kuolleena autosta. Epäillyn tarkka kuolinsyy ei ollut välittömästi tiedossa.
Tiettävästi kukaan muu ei ole kuollut tapauksen seurauksena.