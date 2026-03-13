Hallipesulat ovat kehittyneet viime vuosina, ja ne aiheuttavat myös hankaluuksia autoilijoille. Katso video yltä!

Kurakeli tuskin tästä ainakaan kovin paljon pahemmaksi menee. Suomalaiset pesevät koko ajan autojaan vähän useammin, vakuuttaa S-ryhmään kuuluvan ABC-ketjun kehitysjohtaja Tiina Viksten.

Hän uskoo, että lisääntyminen johtuu siitä, että ihmiset ovat oppineet käymään pesussa ja siitä, että pesukoneet ovat teknisesti nykyään paljon parempia.

– Ja tietysti ympäristöasiat vaikuttavat, Viksten kertoo Huomenta Suomessa.

Vikstenin mukaan ihmiset pesevät autojaan usein silloin, kun renkaat vaihdetaan.

– Juhlapyhistä taas äitienpäivä ja koulujen valmistujaisviikonloppu korostuvat.

Pääasiallinen moka

Autopesulan työntekijä Michael Ruotsalainen kertoo, että yksi asia tuottaa ihmisille moderneissa hallipesuloissa hankaluuksia.

– Monesti ihmiset laittavat vaihteen P:lle, mutta silloinhan auto ei liiku mihinkään.

Vaihde kuuluu laittaa vapaalle ja jarruavustimet pois päältä, Ruotsalainen avaa pesukadun toimintaa.

Hän pesisi auton hallissa viikoittain kurakeleillä. Ruotsalaisen mukaan autot ovat lisäksi nykypäivänä niin monen muotoisia, että hallipesulan harjat eivät välttämättä yletä joka kolkkaan, joten autoa kannattaa pestä välillä myös käsin.

– Esteettisestä näkökulmasta ei ehkä tunnu järkevältä, kun se menee heti likaiseksi, mutta kyllä pesu suojaa auton maalipintaa ja sillä saa katusuolat pois. Se estää ruostumista.

Katso yllä olevalta videolta, mitä kaikkea hallipesussa autolle tapahtuu.