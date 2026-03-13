Ulkomaalainen mies vitsaili räjähteistä lentokentällä. Vitsi otettiin tosissaan ja tekijä sai tuomion puheistaan.

Ulkomaalaisen miehen harkitsemattomat puheet kostautuivat Helsinki-Vantaan lentokentän turvatarkastuksessa joulukuussa.

Mies oli latomassa tavaroitaan läpivalaistavaksi muovilaatikkoon. Turvatarkastaja pyysi häntä ottamaan käsimatkatavaroista ulos mahdolliset nesteet ja elektroniikan, kuten tietokoneen, tarkastusta varten.

– Pitäisikö minun ottaa ulos myös räjähteet, 58-vuotias mies heitti.

Lentokentillä turvallisuusvaatimukset ovat korkeat, joten miehet puheet käynnistivät turvatoimet.

Lennolle pääsy estettiin

Turvatarkastaja kutsui paikalle esimiehensä ja lentokentälle hälytettiin viranomaisia.

Miestä ei päästetty lennolle ja hänen laukkunsa poistettiin lentokoneesta. Miehen matkatavarat tarkistettiin, mutta niistä ei löytynyt räjähteitä.

Mies kertoi, että oli vain vitsaillut ja puolustautui heittoaan väsymyksellä.

Hän väitti myös sanoneensa tarkoituksella englanninkielisen sanan explosive, räjähde, epäselvästi, ettei sitä ymmärrettäisi väärin. Useampi turvatarkastaja kuuli kuitenkin miehen puheet ja ymmärsi tämän puhuvan räjähteistä.

Turvatarkastaja kertoi pitäneensä mahdollisena, ettei mies ollut tosissaan, mutta toimintaohjeiden vuoksi hän ei voinut ottaa riskiä.

Väsymys ei lieventänyt

Oikeus katsoi, että mies ymmärsi itsekin heti toimineensa väärin. Hänen olisi pitänyt myös kokeneena lentomatkustajana ymmärtää, että räjähteistä puhuminen lentokentän turvatarkastuksessa ei ole leikin asia.

Oikeuden mukaan väsymys saattoi vaikuttaa miehen tekoon, mutta ei poistanut sen tahallisuutta.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi miehen perättömästä vaarailmoituksesta 50 päiväsakkoon, josta tälle kertyi minimituloilla maksettavaa 300 euroa.

Lisäksi miehelle kertyi oikeudenkäyntikuluista maksettavaa reilut 4 800 euroa.