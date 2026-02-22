Yhdysvaltain presidentti Donald Trump onnitteli olympiakultaa voittaneen jääkiekkomaajoukkueen pelaajia Kanadan kaatamisesta.

USA löi Kanadan jatkoerämaalilla 2–1 Milanon odotetussa olympiafinaalissa. Otteluun sisältyi paljon myös geopoliittista jännitettä Kanadan jouduttua useaan kertaan viimeisen vuoden aikana presidentti Trumpin hallinnon tulilinjalle.

Trump ei kuitenkaan keskittynyt finaalivoiton jälkeen Kanadan ilkkumiseen, vaan omiin sankareihinsa.

– Onnittelut mahtavalle U.S.A. jääkiekkojoukkueellemme. HE VOITTIVAT KULTAA. VAU! Trump kirjoitti Truth Social -verkkopalvelussaan.

Yhdysvaltain päävalmentajalta Mike Sullivanilta kysyttiin finaalin jälkeisen lehdistötilaisuuden alkuun, onko joukkue saanut viestiä presidentiltä.

– Pelaajat saivat juuri pukukopissa presidentiltä yhteydenoton FaceTimella – vai mikä lie olikaan. Hän kertoi joukkueelle, kuinka ylpeä hän oli heistä, ja onnitteli kaikkia voitosta, Sullivan vastasi.

– Tämä ottelu oli monella tapaa inspiroiva maallemme. En voi edes laskea, montako viestiä olen saanut viimeisen päivän aikana, kun ihmiset ovat kokoontuneet katsomaan peliä. Tämä oli saanut monen ihmisen huomion, ja selvästi myös presidentin, Sullivan jatkoi.