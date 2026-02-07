Vancen saamasta reaktiosta kysyttiin nyt myös presidentti Donald Trumpilta , joka ei vaikuttanut olevan tapahtuneesta ennen kysymystä tietoinen.

– Onko tuo totta? Onko noin? Yllättävää, koska ihmiset pitävät hänestä. No, hänhän oli vieraassa maassa, rehellisyyden nimissä, mutta tässä maassa hänelle ei buuata, Trump kommentoi virkalentokoneessaan .

Vance oli läsnä olympialaisissa myös lauantaina Milanossa Suomen ja Yhdysvaltojen välisessä naisten jääkiekko-ottelussa. MTV Urheilun paikalla olleen toimittajan Tomi Haapaniemen mukaan siellä Vancelle ei buuattu, koska häntä ei missään vaiheessa poimittu hallin näyttöruutuun.