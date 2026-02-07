Virkakoneessaan mediaa tavannut Donald Trump sai kuulla J.D. Vancen kohtaamasta vastaanotosta olympialaisissa.
Yhdysvaltojen varapresidentti J.D. Vance sai hyytävän vastaanoton olympialaisten avajaispäivänä San Siro -stadionilla. Vancelle buuattiin kuuluvasti, kun häneen kohdistui huomiota lehtereillä Yhdysvaltojen joukkueen esittelyn yhteydessä.
Reaktiota ei voi pitää suurena yllätyksenä, sillä jo etukäteen raivoa paikallisissa aiheutti tieto Yhdysvaltojen maahanmuuttoviranomaisen ICE:n läsnäolo olympiakisoissa. Vaikka ICE on lopulta paikalla vain Yhdysvaltojen johdon suojelutehtävissä, Vancen saamat jättimäiset buuaukset kertoivat selvästi myös yleisemmästä eurooppalaisesta kannasta maan johtoa kohtaan.
Vancen saamasta reaktiosta kysyttiin nyt myös presidentti Donald Trumpilta, joka ei vaikuttanut olevan tapahtuneesta ennen kysymystä tietoinen.