Eduskunnan valtiovarainvaliokunta haluaa kunnille suurempaa osuutta kaivosveron tuotosta kuin mitä hallitus esitti.
Hallitus esittää, että kuntien osuus kaivosversosta pienenisi selvästi, ja olisi noin 20 prosenttiin kaivosveron tuotosta, kun se tällä hetkellä on ollut 60 prosenttia.
Valiokunta päätyi siihen, että hallituksen esitystä muutetaan niin, että kunnat saavat jatkossa 30 prosenttia kaivosveron tuotosta. Valtiolle menee 70 prosenttia.
– Tämä parantaa selvästi kunnille tulevaa rahaosuutta niin, että lähtökohtaisesti kaikki kunnat, jotka kaivosveroon ovat oikeutettuja, saavat enemmän kuin tällä hetkellä verotuottoja, sanoo valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) STT:lle.
Valiokunta hyväksyi itse korotukset kaivosmineraaliveroon.
Hallituksen esityksessä metallisten kaivosmineraalien veroa korotettaisiin nykyisestä 0,6 prosentista 2,5 prosenttiin toimitetun malmin sisältämän metallin verotusarvosta.
Muiden kaivosmineraalien veroa korotettaisiin 0,2 eurosta 0,6 euroon tonnilta nostettua malmia.
Valiokunnan mietintö kaivosmineraaliverosta valmistui tiistaina.