Verotuksen painopiste tuloksen verottamiseen

– Verot kerätään nyt kaivetun malmin arvosta, joten jos esiintymät ovat loppuajasta hieman köyhemmät, niitä ei kannata hyödyntää enää, koska se tulee kannattamattomaksi. Nykyinen malli voi myös aiheuttaa sen, että osa nykyisistä kaivoksista ajautuu kannattamattomiksi ja rahoitusongelmiin. Se ei olisi tietenkään kenenkään etu, että näin kävisi, Lohi sanoi.