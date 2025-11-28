Juuri nyt Avaa

Kainuun maakuntajohtaja Riikka Pirkkalainen toteaa MTV Uutisten haastattelussa, että entinen jako-osuus on ollut oikeudenmukainen jako, kun ajatellaan sitä, missä kyseiset mineraalit paikallisesti sijaitsevat.

Kainuun liitto on vastustanut jyrkästi jakoon puuttumista ja etenkin sen muuttamista valtion hyväksi.

Kaivosveron kiristämisen lisäksi kaivoskunnat tulisivat jatkossa saamaan kaivosten verotuotosta 30 prosenttia ja valtio 70 prosenttia. Nykyisen jaon mukaisesti kaivosten sijaintikunnat saavat 60 prosenttia ja valtio 40 prosenttia kaivosmineraaliveron tuotosta.

Pirkkalainen toteaa Kainuun olevan kaivosmaakunta ja myös vahvan talouskasvun maakunta.

– Kyllä tämä vie meiltä pohjan jatkaa kestävää talouskasvua myös tulevaisuudessa.

Sotkamossa sijaitseva Terrafamen kaivos työllistää noin 800 ihmistä. Pirkkalainen kertoo, että alihankintaketjujen kanssa työllisyysvaikutus on vielä suurempi. Kaivosalueella on yli 2 000 henkilöä päivittäin töissä.

– Mikäli tämä kaivosmineraaliveron muutos ja veron korotus tulevat voimaan, niin se toimialan itsensä mukaisesti tulee lyhentämään kaivosten elinikää.

Pirkkalaisen mukaan muutokset tarkoittaisivat samalla Sotkamon kunnalle ja Kainuun aluetaloudelle pienempiä verotuottoja kaivoksen elinkaaren aikana.

Pirkkalainen toteaa, että vero on sidottu mineraalien maailmanmarkkinahintoihin. Hän kritisoi lakiesitystä erittäin heikosti valmistelluksi.

– Se sisälsi virheellisiä väittämiä vaikkapa siitä, että kuntien ja valtion tuotto-osuuden muutokset eivät vaikuttaisi kuntien verokertymään. Se ei pidä paikkaansa, koska esimerkiksi Terrafame tuottaa nikkeliä ja nikkelin maailmanmarkkinahinta on muutamasssa vuodessa tippunut todella merkittävästi.