Luigi Mangione voi edelleen saada elinkautisrangaistuksen.
Yhdysvalloissa terveysvakuutusyhtiön toimitusjohtajan ampumisesta epäilty Luigi Mangione välttää kuolemantuomion. Asiasta määräsi liittovaltion piirituomari, uutisoi CNN.
Tuomari hylkäsi kaksi syytettä, joista Mangione olisi voinut saada kuolemantuomion. Syytteet olivat murha ja vaimentimella varustetun aseen käyttö. Liittovaltion tasolla Mangionea syytetään edelleen vainoamisesta. Lisäksi häntä syytetään murhasta New Yorkin osavaltion tasolla.
Tuomari perusteli päätöstään sillä, että liittovaltion tasolla murhasyytteen saaminen vaatii, että murha on tehty toisen väkivaltarikoksen yhteydessä. Syyttäjät argumentoivat, että toimitusjohtajan vainoaminen ensin internetissä ja sen jälkeen toisesta osavaltiosta matkustaminen murha-aikeissa laskettiin väkivaltarikoksiksi. Tuomari oli tästä eri mieltä.
Vaikka Mangione vältti kuolemantuomion, voidaan hänet edelleen tuomita viettämään loppuelämänsä telkien takana.
Mangionen epäillään murhanneen terveysvakuutusyhtiö UnitedHealthcaren toimitusjohtajan Brian Thompsonin New Yorkissa joulukuussa 2024. Thompson ammuttiin keskelle kävelykatua Manhattanilla. Mangione pidätettiin viisi päivää murhan jälkeen pikaruokaravintolassa Pennsylvanian osavaltiossa.