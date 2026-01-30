Mies väitti, että hänellä on tuomarin myöntämä oikeus vapauttaa Mangione.
Yhdysvalloissa nostettiin torstaina syytteet miehelle, jonka kerrotaan tekeytyneen liittovaltion poliisin FBI:n työntekijäksi ja yrittäneen vapauttaa murhasta syytetyn Luigi Mangionen.
Syytepaperien mukaan 36-vuotias mies oli väittänyt, että hänellä oli tuomarin allekirjoittama asiakirja vangin vapauttamiseksi.
Mies oli lisäksi väittänyt olevansa aseistettu. Repussaan miehellä oli ollut grillihaarukka ja pizzaleikkuria muistuttanut pyöreä terä.
Vankia ei nimetty asiakirjoissa, mutta oikeuslähde vahvisti AFP:lle, että kyse oli Mangionesta.