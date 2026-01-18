Sunnuntaiaamuna on tapahtunut ainakin kaksi vakavaa liikenneonnettomuutta.
Kaksi henkilöautoa kolaroi Keravan Saviontien ja Pihlajakadun risteyksessä hieman ennen aamukymmentä. Pelastuslaitoksen mukaan autoissa oli yhteensä kuusi henkilöä, joista kaksi on loukkaantunut vakavasti. Nokkakolari aiheuttaa liikennehaittaa noin tunnin ajan.
Myös Outokummussa Kuopiontiellä kaksi henkilöautoa ajoi nokkakolarin, mikä katkaisi tien kokonaan liikenteeltä. Autoissa oli vain kuljettajat, jotka toimitettiin sairaalahoitoon, Toinen kuljettajista oli autossa jumissa ja pelastushenkilöstö joutui irrottamaan hänet autosta. Toisen kuljettajan kunnosta ei ole tietoa.