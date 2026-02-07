Valtatie 3 on suljettu Ylöjärvellä pelastustöiden vuoksi.
Valtatie 3:lla Ylöjärvellä on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus, tiedottaa poliisi.
Poliisi sai tiedon onnettomuudesta kello 16.05 lauantaina.
Tarkempi paikka on liikennetilannetta seuraavan Finntrafficin mukaan välillä Metsäkylä, Ylöjärvi - Pentinmaantie, Hämeenkyrö.
Tie on tällä hetkellä suljettu onnettomuuspaikan läheisyydessä pelastus- ja raivaustöiden vuoksi. Poliisi ohjaa paikalla liikennettä kiertotielle.
Finntrafficin mukaan haittaa on molempiin ajosuuntiin.
Osallisena onnettomuudessa on tämän hetkisen tiedon perusteella henkilöauto ja ajoneuvoyhdistelmä.
Tiedotteessa ei kerrota mahdollisista loukkaantumisista.
Polliisi kertoo tiedottavansa asiasta lisää myöhemmin.