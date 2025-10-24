Poliisi tutkii Varsinais-Suomen Kaarinassa torstaina tapahtuneen omakotitalopalon syttymissyytä ja olosuhteita. Lisäksi poliisi on aloittanut tapauksesta kuolemansyyntutkinnan.
Poliisi tekee alueella paikkatutkintaa ja kuulee asiaan liittyviä henkilöitä.
Yksi ihminen kuoli rajussa tulipalossa Kaarinassa torstaina. Palosta ilmoitettiin hätäkeskukseen illalla hieman puoli seitsemän jälkeen.
Rakennuksessa oli palon syttymishetkellä kaksi ihmistä. Toinen heistä loukkaantui, ja hänet toimitettiin sairaalaan jatkohoitoon. Poliisin mukaan hänellä ei ole hengenvaaraa.
Omakotitalo tuhoutui asuinkelvottomaan kuntoon sen kärsimien savuvahinkojen vuoksi.
Poliisi ei vielä esitutkinnan alkuvaiheessa ota kantaa palon syttymissyyhyn.