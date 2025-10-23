Yksi ihminen kuoli rajussa tulipalossa Kaarinassa torstaina. Asiasta kertoi Varsinais-Suomen pelastuslaitos.
Pelastuslaitos sai tehtävän torstai-iltana ennen seitsemää. Yhdessä kaksikerroksisen omakotitalon huoneessa paloi runsaasti savuten.
Rakennuksessa oli palon syttymishetkellä kaksi henkilöä. Toinen heistä loukkaantui, ja hänet toimitettiin sairaalaan jatkohoitoon.
Pelastuslaitos sammutti palon, mutta rakennus tuhoutui asuinkelvottomaan kuntoon savuvahinkojen vuoksi. Pelastuslaitos ja poliisi tutkivat palon syttymissyytä.