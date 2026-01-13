Kaarinassa Varsinais-Suomessa on laaja sähkökatko.
Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan sähköt olivat vähän ennen iltakymmentä poikki lähes 5 300 kaarinalaistaloudelta. Enimmillään sähköttä oli yli 8 400 taloutta.
Kaarinassa asuu noin 36 600 ihmistä.
Ylen mukaan katko johtuu Piispanristin sähköasemalla olevasta sähköasemaviasta, jonka piirissä on noin 5 200 sähköyhtiö Carunan asiakasta.
Varsinais-Suomen pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan käyneensä tarkastamassa sähkökeskuksessa Saukonkadulla havaitun savun muodostuksen. Pelastuslaitos savutuuletti tilat.
Käyttöpäällikkö Jarmo Ström Carunalta kertoo Ylelle, että vikaa on saatu rajatuksi varayhteyksillä.
Hän arvioi, että sähköt saadaan parhaimmillaan palautetuksi asiakkaille vielä tämän vuorokauden puolella. Arvio on epävarma, koska vian laadusta ei ole vielä varmuutta.
Carunan asentajat ovat valmiina korjaustöihin, kunhan korjaustöiden tekeminen todetaan turvalliseksi.
Strömin mukaan vian aiheuttaja ei todennäköisesti ole mikään ulkopuolinen tekijä, vaan sen syy on laitoksen sisäinen.
Uutinen päivittyy.