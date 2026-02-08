Pelastuslaitos varoittaa jäällä liikkuvia.
Sunnuntaina Tampereen Pyhäjärvellä ihminen putosi jäihin. Myös apuun rientänyt ihminen putosi jäihin.
Lopulta sivullinen hiihtäjä sai pelastusrenkaan avulla autettua molemmat jäihin pudonneet ylös avannosta.
Pelastuslaitos kävi turvaamassa jäihin pudonneiden pääsyä rantaan ja toimitti heidät ensihoidon tarkastettavaksi. Yksi ihminen on toimitettu jatkohoitoon.
Petollinen jää
Pirkanmaan pelastuslaitokselle tuli sunnuntaina tietoon myös toinen jäihin putoaminen Pyhäjärven jäällä Pyynikinsaaren ja Varalan välisellä alueella.
Pelastustehtävän aikaan jäällä liikkui erittäin paljon ihmisiä, joita pelastuslaitos ohjasi rantaan.
Pelastuslaitos varoittaa, että Tampereen Pyhäjärven jään tilanne on erittäin petollinen alueella Hatanpää-Pyynikki-Viikinsaari-Härmälänsaari.
– Pitkä pakkasjakso on saanut jään kannen näyttämään turvalliselta, mutta todellisuudessa se on erittäin vaarallinen, pelastuslaitos tiedottaa.