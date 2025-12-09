Vaihto-oppilaan teot osoittivat oikeuden mukaan suunnitelmallisuutta ja erityistä piittaamattomuutta.

23- vuotias mies tuomittiin 9 vuodeksi vankeuteen kolmesta raiskauksesta ja yhdestä törkeästä lapsenraiskauksesta Pohjois-Savon käräjäoikeudessa maanantaina.

Oikeuden tuomion mukaan vuonna 2002 syntynyt Abdul Aziz raiskasi yhteensä neljä uhria, joista kaksi oli alaikäisiä. Nuorin uhri oli rikoksen tapahtumahetkellä 14-vuotias.

Yksi raiskauksista oli tapahtunut oikeuden mukaan heti sen jälkeen, kun Aziz oli saapunut Suomeen vaihto-opiskelijana vuoden 2024 loppupuolella. Muut teot tapahtuivat alkuvuodesta 2025 Kuopiossa ja Jyväskylässä.

Oikeus piti merkittävänä sitä, että rikokset olivat keskenään samantyyppisiä rikoksia, ja että ne olivat tapahtuneet melko lyhyellä aikavälillä.

Täten ei ollut kyse satunnaisesta rikosajatuksesta vaan oikeuden mukaan kokonaisuus osoitti suunnitelmallisuutta ja erityistä piittaamattomuutta uhrien seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta.

Kiisti rikokset

Aziz kiisti oikeudessa syyllistyneensä rikoksiin. Hänen mukaansa seksiä oli harrastettu yhteisymmärryksessä uhrien kanssa, eikä hän ollut pakottanut ketään.

23-vuotias tekijä kertoi, että nuorin uhreista, 14-vuotias, oli itse väittänyt olevansa tapahtumahetkellä 16-vuotias.

Uhrien mukaan kyseessä ei ollut suostumuksellinen seksi. Tekotapa kaikissa rikoksissa oli samankaltainen.

Kolme raiskauksista oli tapahtunut jääkiekkohallin miestenvessassa, mukaan lukien 14-vuotiaan raiskaus.

Tutustui muun muassa somessa uhreihin

Osaan uhreista Aziz oli tutustunut Snapchat-sovelluksessa ennen heidän tapaamistaan kasvokkain.

Ensimmäisen raiskauksen uhrin kanssa he olivat viestitelleet jo ennen miehen saapumista Suomeen. Oikeus kuitenkin huomautti, että vaikka uhri ja tekijä olisivat aiemmin viestitelleet ja puhuneet seksin harrastamisesta, se ei merkitse sitä, että uhrin olisi pitänyt suostua seksiin tapahtumahetkellä.

Osassa tapauksissa Aziz oli myös käyttänyt väkivaltaa ja juottanut uhrille alkoholia.

Uhrit kertoivat oikeudessa myös kivusta ja särystä.