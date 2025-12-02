Red Bullin F1-tiimi vahvistaa Isack Hadjarin ajavan ensi kaudella Max Verstappenin tallikaverina.
Tieto 21-vuotiaan Hadjarin siirrosta tuli maanantaina julki hollantilaisen De Telegraafin uutisoimana.
Red Bull vahvisti nimityksen tiistaina. Ranskalais-algerialainen Hadjar on antanut tällä kaudella erinomaisia otteita kakkostiimissä Racing Bullsilla.
Samalla Red Bull tiedotti, että Ruotsin kansalaisuuden omaava brittikuljettaja Arvid Lindblad ajaa ensi kaudella Racing Bullsin toista autoa Liam Lawsonin parina.
Red Bullin tämänhetkinen kisakuljettaja Yuki Tsunoda jatkaa ensi kaudella tiimissä varakuljettajana.