Red Bull nostaa tulokaskauttaan ajavan Isack Hadjarin tulevalla kaudella Max Verstappenin tallikaveriksi, uutisoi hollantilaislehti De Telegraaf.
Ranskalais-algerialainen Hadjar, 21, debytoi tällä kaudella F1-sarjassa Red Bullin kakkostiimin Racing Bullsin kuljettajana.
Hadjar ajoi uransa ensimmäisen palkintosijan 14. F1-kisastartissa Hollannin GP:ssä. Lisäksi hän on saavuttanut kuudennen sijan Monacon ja Las Vegasin osakilpailuissa. Kaudella 2024 Hadjar sijoittui F2-sarjassa toiseksi.
De Telegraafin tietojen mukaan Racing Bullsille Liam Lawsonin pariksi on nousemassa brittiläis-ruotsalainen 18-vuotias kuskilupaus Arvid Lindblad. Nykyiselle kisakuskilleen Yuki Tsunodalle Red Bull on tarjoamassa varakuljettajan roolia.