Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen luettelee maastohiihdon seuraavalle päävalmentajalle melkoiset vaatimukset. Täytyy tuntea myös Norjan järjestelmä.

Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen asettaa mittavat vaatimukset maastohiihdon väistyvän päävalmentajan Teemu Pasasen seuraajalle. Keväällä työnsä aloittava päävalmentaja alkaa vaikuttaa kovin norjalaiselta, kun Kukkonen listaa ehtojaan.

Kukkosen esittämät vaatimukset ovat niin yksityiskohtaiset, ettei vaihtoehtoja voi olla kovin monta. Samalla hän vahvistaa, että seuraajan haku on edennyt varsin pitkälle.

– Työ on alkanut, Kukkonen sanoo.

– En voi paljastaa yksityiskohtia, mutta homma on hyvin liikkeellä. Olisimme auttamattomasti myöhässä, jos odottaisimme kevääseen, jolloin kisakausi on lopussa.

Kukkonen tarkastelee valmennusta tiimityönä. Se ei silti tarkoita, että Pasasen seuraaja korvaisi tukihenkilöineen nykyisen valmennusryhmän kauttaaltaan. Toimintaan tarvitaan jatkuvuutta myös muutoksen hetkellä.

– Päävalmentaja on valmennustiimissä ehkä tärkein henkilö, operaation johtaja. Kokonaisuudessaan tiimiin pitäisi saada erilaisia persoonallisuuksia erilaisin tiedoin ja taidoin. Eli ihmisiä, jotka täydentävät sopivasti toisiaan. Kukkonen linjaa.

Katse lännen suuntaan

Sopiva henkilö lienee kartoitettu Norjasta.

– Olisi tosi mielenkiintoista saada tuoretta näkemystä lännen suunnasta, Kukkonen muotoilee vahvistamatta Norjaa rekrytoinnin kohdemaaksi.

Kukkonen pohjustaa valmennusjärjestelmän muutosta lähtökohtaisesti kaikissa Hiihtoliiton lajeissa. Uuden päävalmentajan on tarkoitus olla muutoksessa huippu-urheilujohtajan tukena.



– Sen takia on mielenkiintoista tutkailla, löytäisimmekö ulkomailta tyypin, jolla olisi tällaista järjestelmäosaamista.



Kukkosen papereissa päävalmentajan pitäisi olla muutosjohtaja, tiimin veturi, valmennustyön virtuoosi sekä vakuuttava linkki yhteistyökumppaneiden ja median suuntaan.



Päävalmentajan aikaa hupenee perinteisesti myös kaikenlaisiin järjestelyihin. Näitä rönsyjä pyritään nyt karsimaan.



– Ei paperien eikä matkatoimiston pyörittelyä. Sellaiseen pitää löytää joku muu fiksu ratkaisu, Kukkonen rajaa tehtäväkenttää.

Hiihdon kehityskohteet

Yhdistetyn entisenä päävalmentajana Kukkonen on pätevä luettelemaan suomalaisen maastohiihdon kehityskohteita.



– Yksilöurheilussa poteroihin kaivautumisen aika on ohi. Sillä ei enää saavuteta tuloksia, Kukkonen aloittaa.



– Menemme reilusti siihen suuntaan, että parhaat harjoittelevat yhdessä kovaa.



Muita kehityskohteita ovat luisteluhiihto, irtiottokyky loppuratkaisuihin ja kilpailutaktiikka. Myös valmennustieto täytyy päivittää, sillä ulkomailla tehdään parhaillaan rohkeita valmennuksellisia testejä.



Norjassa on esimerkiksi kokeiltu menestyksellisesti lähes uskomattomia harjoitusmääriä ja kestävyysharjoittelua lämpimiksi muokatuissa olosuhteissa.



Lähes kiveen hakatuksi säännöksi on kehittynyt ajatus, että arvokisoissa menestyvät hiihtäjät harjoittelevat 800-900 tuntia vuodessa. Nyt muutamat norjalaiset ovat lisänneet tunteja reilusti. Laskentatavat vaihtelevat, mutta on alettu puhua 1 200 tunnin vuosiurakasta.



Kukkosen tiedossa on tällaisia norjalaisia esimerkkejä triathlonista, maastohiihdosta ja jopa ampumahiihdosta (ilman ampumaharjoittelua).



– Nämä ovat vain omia alustavia ajatuksia, ja valmennustiimi tietenkin päättää tällaisista asioita, mutta paljon kaikenlaista on menossa, Kukkonen tietää.



– On selvää, etteivät kaikki kestä sellaista harjoittelua, mutta Norjassa trendi on selvästi se, että siellä kokeillaan rajuja harjoitusmääriä.

Seuraavaksi olympiadiksi

Kukkonen antaa uuden päävalmentajan tiimille työrauhan lähtökohtaisesti neljäksi vuodeksi.



– Valmennustiimi päättää valmennuslinjan, enkä minä puutu siihen. Sen takia sen johtoon palkataan huippuhenkilö, Kukkonen korostaa.



– Minä rakennan taustalla järjestelmää.



Kukkonen odottaa, että edessä olevien muutosten ja uuden valmennuksen tulokset nähdään menestyksenä Lahden MM-kisoissa 2029 ja seuraavissa talviolympialaisissa 2030 Ranskassa.