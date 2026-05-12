Nyt kriittisessä tilassa olevan ranskalaisnaisen oireita ei aluksi osattu yhdistää hantavirukseen
Hantaviruspositiiviseksi osoittautunut ranskalaisnainen kertoi oireistaan lääkäreille ennen evakuointiaan MV Hondius -alukselta, mutta niitä pidettiin ahdistuksena. Asiasta uutisoi The Guardian, joka siteeraa Espanjan terveysministeri Javier Padillaa.
Padilla kuvailee, että naisella oli flunssan kaltaisia oireita, jotka kuitenkin näyttivät olevan väistymässä. Nainen oli kuumeeton.
Sittemmin Maailman terveysjärjestö WHO on kertonut naisen olevan "erittäin kriittisessä" tilassa sairaalassa.
"Vähän stressiä ja ahdistusta"
Naisen tilaa arvioivat aluksella alun perin sekä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen lääkärit että heidän espanjalaiset kollegansa. Oireita ei Padillan mukaan yhdistetty hantavirukseen, koska naisen kuvailemat yskänkohtaukset olivat jo menneet ohi.
– Sillä hetkellä hänellä vaikutti olevan vähän kuin stressiä, ahdistusta tai hermostuneisuutta, Padilla kuvaili The Guardianin mukaan.