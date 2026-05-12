– Sillä hetkellä hänellä vaikutti olevan vähän kuin stressiä, ahdistusta tai hermostuneisuutta, Padilla kuvaili The Guardianin mukaan.

Naisen tilaa arvioivat aluksella alun perin sekä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen lääkärit että heidän espanjalaiset kollegansa. Oireita ei Padillan mukaan yhdistetty hantavirukseen, koska naisen kuvailemat yskänkohtaukset olivat jo menneet ohi.

"Vähän stressiä ja ahdistusta"

Nyt kriittisessä tilassa olevan ranskalaisnaisen oireita ei aluksi osattu yhdistää hantavirukseen

Nainen on yksi viidestä ranskalaisesta matkustajasta, jotka nousivat maihin MV Hondius -alukselta Teneriffalla sunnuntaina ja kuljetettiin sen jälkeen lentokoneella sairaalaan kotimaahansa.

Ranskan terveysministerin Stéphanie Ristin mukaan nainen oli alkanut tuntea olonsa erittäin huonoksi sunnuntai-iltana. Hantavirustesti osoittautui positiiviseksi, ja yhdessä yössä potilaan oireet pahenivat.

WHO suosittelee karanteenia

Espanjan terveysministerin Padillan mukaan on todennäköistä, että joillakin laivalla olleilla oireettomillakin henkilöillä on tartunta ilman vakavia oireita. Tämän takia WHO on suositellut kaikille laivan matkustajille ja henkilökunnan jäsenille 42 päivän karanteenia kotimaihinsa saapumisen jälkeen.