Tulitauko Ukrainassa on päättynyt.

Venäjä iski Kiovaan drooneilla heti kolmipäiväisen tulitauon päätyttyä, sanovat ukrainalaisviranomaiset. Asukkaita on kehotettu hakeutumaan suojaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoittama kolmipäiväinen tulitauko Ukrainan ja Venäjän välillä alkoi lauantaina ja päättyi maanantaina. Ukraina ja Venäjä ovat tulitauon aikana syytelleet toisiaan sen rikkomisesta.

Kolmen päivän tulitaukoon kuului myös sopimus sotavankien vaihdosta, mutta vielä tiistaiaamuun mennessä tätä ei ollut tapahtunut.

Toistaiseksi neuvottelut sodan lopettamisesta eivät ole johtaneet vankeinvaihtoja pidemmälle.

