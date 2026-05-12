MTV ja Elisa eivät ole päässeet sopuun jakelusopimusneuvotteluissa.

MTV:n maksuttomien tv-kanavien MTV3:n, MTV Subin ja MTV Avan näkyvyys Elisan palveluissa päättyy tänään 12. toukokuuta. Syynä on jakelusopimusten päättyminen. Asiasta kertoo MTV tiedotteessa.

MTV:n kanavia koskeva tallennuspalvelu Elisa Viihteessä ja Elisan välittämät maksu-tv-kanavat kuitenkin jatkuvat toistaiseksi. Jos uuteen sopimukseen ei päästä, myös ne päättyvät ensi syksynä.

MTV:n maksuttomat tv-kanavat näkyvät edelleen normaalisti muissa jakeluteissä, kuten antenni-tv:ssä ja muiden operaattorien palveluissa. Lisäksi sisältöjä voi katsoa MTV Katsomosta.

Neuvottelut jatkuvat

MTV:n ja Elisan neuvottelut koskevat laajaa kokonaisuutta.

MTV:n mukaan yhtiö irtisanoi sopimukset jo viime vuoden puolella osana niiden päivittämistä. Uudesta sopimuksesta on neuvoteltu kuukausia, mutta yhteisymmärrystä ei ole saavutettu. Uusi sopimus edellyttää molempien osapuolten hyväksyntää.

Nykyiset MTV:n ja Elisan väliset sopimukset on tehty jo useita vuosia sitten hyvin erilaisessa markkinatilanteessa, mediayhtiö sanoo. MTV:n mukaan sen jälkeen katselutavat, teknologia ja koko mediaympäristö ovat muuttuneet Suomessa merkittävästi.

MTV investoi merkittävästi kotimaiseen sisältöön, kuten uutisiin, viihteeseen ja urheiluun, ja työllistää laajasti suomalaista av-alaa. Yhtiön mukaan jakelun mallien on vastattava nykytilannetta, jotta tätä työtä voidaan jatkaa.

– Meillä on ollut pitkä ja hyvä yhteistyö Elisan kanssa ja tavoitteemme oli, että se jatkuisi. MTV on yksi Suomen suurimmista kotimaisiin sisältöihin panostavista tekijöistä sekä av-alaa työllistävistä toimijoista. Silti viime vuosina tv-liiketoiminnassa Suomessa voittoa ovat tehneet lähinnä teleoperaattorit, sanoo MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen.

Leppänen: Ajoitus valitettava