Nelipäiväinen työviikko jakaa näkemyksiä.
Ammattiliitto Pro esittää laajamittaisen kokeilun käynnistämistä työajan lyhentämiseksi nelipäiväiseen työviikkoon.
Liitto perustelee esitystään Suomen jo pitkään jatkuneilla tuottavuusongelmilla ja sillä, että työajan lyhentämisestä on tehty kokeiluja eri puolilla Eurooppaa.
Nelipäiväisestä työviikosta keskusteltiin tiistaiaamuna Huomenta Suomessa. Keskusteluun osallistuivat Teknologiateollisuuden johtaja Janne Makkula ja Ammattiliitto Pro:n puheenjohtaja Niko Simola.
Simolan mukaan tavoitteena olisi parantaa työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia. Hänen mukaansa vapaa-ajan lisääntyminen voisi kasvattaa myös taloudellista toimeliaisuutta.
– Me voitaisiin saada esimerkiksi kotimaista kysyntää kasvamaan, sanoo Simola.
Simolan mukaan tuottavuus ei välttämättä olisi heti samalla tasolla, mutta kokeilun kautta saataisiin tietoa siitä, mihin työajan lyhentämisellä päästäisiin.
Työnantaja puoli tyrmää
Makkulan mukaan ajatus nelipäiväisestä työviikosta on Suomen taloustilanteessa epärealistinen.
– Suomessa ei ole ollut talouskasvua 18 vuoteen, julkisen talouden tilanne on erittäin haastava, työikäinen väestö vähenee koko ja ensi vaalikaudella arviolta 8–11 miljardin euron sopeutustarve, Makkula sanoo Huomenta Suomessa.