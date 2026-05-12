MTV:n uusi Leijonat-ääni Jani Alkio kertoi Huomenta Suomessa selostustyylistään ja saamastaan palautteesta.
Alkion, 49, selostusura on jatkunut jo yli 20 vuoden ajan, mutta tällä viikolla on edessä hyppäys uuteen, kun hän aloittaa Leijonien MM-ottelujen tulkitsijana MTV:n lähetyksissä. Alkio on selostanut muun muassa SM-liigaa isoille yleisöille, mutta nyt katsoja- ja kuuntelijamäärä kasvaa moninkertaiseksi.
Alkiolla on persoonallinen tyyli. Taustatyöt hän tekee pieteetillä, mutta ennakkoon opeteltuja fraaseja hän ei harrasta.
– Kaikki tulee ihan lennossa, Alkio kommentoi Huomenta Suomen haastattelussa.
Yksikään selostaja ei jää työssään ilman negatiivista palautetta. Alkion mukaan sitä tulee "laidasta laitaan".
– Puolueellisuus on monesti yksi sellainen, kun fanit intohimoisesti katsovat (otteluja).