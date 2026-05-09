Maailman terveysjärjestön pääjohtaja on julkaissut viestin hantaviruksesta huolestuneille Teneriffan asukkaille.
Maailman terveysjärjestön (WHO) pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus on julkaissut poikkeuksellisen viestin hantavirukseen liittyen.
Ghebreyesus osoittaa viestinsä Teneriffan saaren asukkaille. Kohtalokkaiden hantavirustartuntojen riivaaman MV Hondius -risteilijän on tarkoitus saapua Kanariansaarille vuorokauden kuluessa, jolloin laivan matkustajat evakuoidaan. Alukseen on yhdistetty useita hantavirustartuntoja.
Kaikki paikalliset eivät suhtaudu aluksen saapumiseen innolla, vaikka viranomaiset ovat suunnitelleet huolellisia varotoimenpiteitä matkustajien evakuointiin.
– En yleensä kirjoita suoraan yhden yhteisön asukkaille, mutta tänään se tuntuu paitsi sopivalta myös välttämättömältä, Ghebreyesus toteaa.
Ghebreyesus kertoo tiedostavansa, että saaren asukkaat ovat huolissaan tilanteesta.
– Mutta teidän on ymmärrettävä tämä selvästi – tämä ei ole uusi COVID, Ghebreyesus painottaa.
"Virukset eivät välitä politiikasta"
Ghebreyesus toteaa, että hantaviruksen aiheuttama riski Teneriffan asukkaille evakuoinnin yhteydessä on alhainen.
Ghebreyesus tosin jatkaa, että kyseessä on hantaviruksen Andes-variantti, joka on vakava.
Ghebreyesus kertoo, että Teneriffan asukkaat eivät tule kohtaamaan laivalta evakuoituja matkustajia, sillä evakuointi tapahtuu tarkoin suunnitellusti ja kaukana asutuilta alueilta.