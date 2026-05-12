Putoamista vastaan taisteleva Tottenham pelasi maanantaina Englannin Valioliigassa 1–1-tasapelin Leedsiä vastaan. Ilman Antonin Kinskyn otteita tulos olisi voinut olla toinen.

Tottenham avasi pelin maalihanat toisen puoliajan alkuminuuteilla, kun Mathys Tel vei isännät johtoon.

Leeds nousi kuitenkin myöhemmin tasoihin, kun Dominic Calvert-Lewin upotti pallon rangaistuspotkusta varmasti verkkoon.

Ottelun lisäajalla Leeds oli todella lähellä voittomaalia, mutta Sean Longstaffin painava laukaus kimposi Antonin Kinskyn torjunnasta ylärimaan.

Torjunta voi olla Tottenhamin kauden osalta äärimmäisen merkittävä, sillä joukkue taistelee tällä hetkellä putoamista vastaan. Tasapelipisteen myötä Tottenham on nyt kahden pisteen turvin viivan alapuolella olevan West Hamin edellä.

Sky Sportsin asiantuntija Jamie Carragher antoi vuolaat kehut Kinskylle ottelun jälkeen.

– Tuo oli yksi kauden torjunnoista, Carragher hehkuttaa.

23-vuotias Kinsky on kerännyt kauden aikana myös runsaasti kritiikkiä. Pääsyy kritiikkiin on kehnosti sujunut Mestarien liigan neljännesvälieräottelu Atletico Madridia vastaan. Tuolloin Kinsky teki kaksi maaliin johtanutta virhettä, minkä seurauksena hänet vaihdettiin pois kentältä 0–3-tilanteessa vain reilun 15 minuutin pelin jälkeen.

Carragherin mukaan maanantai-iltainen torjunta pelastaa Kinskyn osalta paljon.

– Jalkapallo on täyttä vuoristorataa. Kuka olisi uskonut, että hän pelaa vielä Tottenham-paidassa. Ja sitten hän tekee noin, Carragher hämmästelee.