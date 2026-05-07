Argentiinassa hantaviruksiin kuuluvaa Andes-virusta välittää pääasiassa pitkähäntäinen riisivainiorotta.
Viranomaiset rekonstruoivat parhaillaan niiden alankomaalaisten matkareittiä, jotka matkustivat Argentiinassa ja Chilessä ja joilla ilmeni myöhemmin hantaviruksen oireita risteilyllä, ministeriön tiedotteessa kerrottiin.
Toimilla Argentiinan viranomaiset ja asiantuntijat pyrkivät selvittämään, onko heidän maansa hantavirusepidemian lähde.
Riisivainiorotta (Rattus argentiventer) elää suurina ryhminä, joihin kuuluu yksi hallitseva uros ja korkea-arvoinen naaras. Jyrsijä on hantaviruksiin kuuluvan Andes-viruksen pääasiallinen välittäjä Argentiinassa.
Espanjalaisryhmä herättää huolta
Kolme matkustajaa – hollantilainen pariskunta ja yksi Saksan kansalainen – on kuollut, yksi on tehohoidossa eteläafrikkalaisessa sairaalassa ja kolme muuta evakuoitiin alukselta keskiviikkona.
Alankomaiden terveysministeriö ilmoitti tänään torstaina, että alankomaalainen nainen on joutunut sairaalahoitoon Amsterdamissa hantavirusinfektion oireiden vuoksi.
Aiemmin alukselta poistunut mies testattiin positiiviseksi Sveitsissä.
Huolta ovat herättäneet myös 23 matkustajaa, jotka espanjalaisen El País -lehden mukaan poistuivat MV Hondiukselta Saint Helenan saarella 23. huhtikuuta.
– Siellä vaeltaa 23 ihmistä, eikä kukaan ollut ottanut heihin yhteyttä vielä kolme päivää sitten, eräs matkustaja kertoi lehdelle puhelimitse.
Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan virustartuntaa epäillään kaikkiaan kahdeksalla ihmisellä.
Argentiina ilmoitti keskiviikkona lähettävänsä Andes-viruksen geneettistä materiaalia ja testausvälineitä auttaakseen Espanjaa, Senegalia, Etelä-Afrikkaa, Alankomaita ja Britanniaa viruksen havaitsemisessa, kertoo muun muassa brittilehti The Guardian.
Argentiinan terveysministeriön mukaan viime kesäkuun 2025 jälkeen maassa on todettu 101 hantavirustartuntaa. Se on noin kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.
Etelä-Amerikasta löydetty Andes-virus voi aiheuttaa usein kuolemaan johtavan keuhkosairauden, jota kutsutaan hantaviruskeuhkosyndroomaksi. Argentiinan terveysministeriön mukaan tauti johti kuolemaan lähes kolmanneksessa tapauksista viime vuonna.
Alus matkalla Espanjaan
Risteilyalus, joka oli ollut jumissa Kap Verden rannikolla sunnuntaista lähtien, lähti keskiviikkona kohti Espanjaa.
Terveysviranomaiset ovat todenneet, että yleinen riski sairastua on suurelle väestölle edelleen pieni ja että virus leviää paljon hitaammin kuin esimerkiksi korona.
– Kun puhumme läheisestä kontaktista [ihmisten välisessä tartunnassa], tarkoitamme hyvin läheistä fyysistä kontaktia, olipa kyseessä sitten makuupaikan tai hytin jakaminen tai esimerkiksi sairaanhoitotilanne, WHO:n epidemioiden ja pandemioiden hallinnan johtaja Maria Van Kerkhove kertoi uutistoimisto Reutersille.
Hollantilaisen RTL-kanavan mukaan Amsterdamissa hantavirusinfektion oireiden vuoksi sairaalaan joutunut nainen oli hollantilaisen lentoyhtiön KLM:n lentoemäntä. Hän oli ollut tekemisissä infektioon Johannesburgissa Etelä-Afrikassa kuolleen naisen kanssa.
