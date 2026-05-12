MTV Urheilun asiantuntija Olli Jokinen pitää Leijonia yhtenä pian alkavien MM-kisojen suursuosikeista.

Jääkiekon MM-kisat käynnistyvät tulevana perjantaina ja Leijonien lähtöasetelmat turnaukseen ovat erinomaiset. Suomi on saanut jalkeille nimivahvan joukkueen, joka on paperilla aivan turnauksen kärkipäätä.

MTV Urheilun asiantuntija Olli Jokinen odottaa Leijonilta vähintään mitalia.

–Olen erittäin luottavainen siitä, että olemme finaaliviikonlopussa mukana ja pelaamassa mitalista. Nyt kun muutkin maat ovat julkistaneet joukkueitaan, niin materiaalin ja nimilistan puolesta Suomi menee kategoriaan suosikki, Jokinen paaluttaa.

–Suomi on yksi niistä isoista suosikeista. Näin kisojen alussa Kanada voidaan laittaa Suomen kanssa siihen samalle viivalle. Meidän pitää muistaa se, että Sveitsi tulee jälleen kerran olemaan erittäin kova. Tshekki tulee olemaan yllätyksellinen. Ruotsi erittäin mielenkiintoinen – 13 ensikertalaista. Viisi pelaajaa, jotka pelasivat nuorten kisoissa. Erittäin nuori ja nälkäinen ryhmä. Tietysti pitää muistaa myös USA.

Suomi sai kisojen alla suorastaan jättimäisen uutisen, kun koko NHL-kauden polvivamman vuoksi huilannut Aleksander Barkov saapui vahvistamaan Leijonia. Barkov on kiistatta yksi kisojen parhaimmista pelaajista – ellei jopa kaikista paras.

–Maailman paras keskushyökkääjä. Tällä hetkellä varmaan jokainen NHL-joukkue ottaisi hänet ykköshevosekseen. Hän on poikkeuksellinen pelaaja ja johtaja, joka laittaa aina joukkueen edun oman edun edelle. Nimenomaan voittaja, joka johtaa joukkuetta esimerkillään. Aivan valtava palanen Suomen joukkueelle.