MTV Uutisten viisutoimittajat Katja Lintunen ja Katariina Kähkönen kertoivat Huomenta Suomessa, miten euroviisuviikko on lähtenyt käyntiin Wienissä.

Euroviisuviikko käynnistyi kilpailun avajaisseremonialla eli turkoosilla matolla Itävallan Wienissä eilen sunnuntaina.

Wienistä käsin euroviisuviikon käänteistä raportoivat MTV Uutisten toimittajat Katja Lintunen ja Katariina Kähkönen kertoivat maanantaiaamuna Huomenta Suomessa, että kiinnostus Linda Lampeniusta ja Pete Parkkosta kohtaan on ollut Wienissä poikkeuksellista.

– Tätä voidaan ehkä verrata Käärijä-vuoteen, eli samanlaista hypeä on, mutta ehkä nyt jopa korkeampaa. Kaikki kansainväliset mediat halusivat haastatella Lindaa ja Peteä turkoosilla matolla, Lintunen kertoi.

Kähkönen kertoi Parkkoseen ja Lampeniukseen kohdistuneen kiinnostuksen olleen niin suurta, että turkoosilla matolla Suomen delegaatio joutui keskeyttämään ulkomaalaisen median toimittajan, joka yritti vielä esittää kaksikolle kysymyksiä suomalaismedioiden haastatteluvuorolla.

Lintusen mukaan kotikatsomoihin ei välity se, miten valtavan paljon artistit todellisuudessa antavat haastatteluja avajaisseremoniassa.