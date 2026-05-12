Alkuviikon sateet tuovat pientä helpotusta kevään pitkään jatkuneelle kuivuudelle, mutta loppuviikolla lämpötila voi kohota paikoin jopa hellelukemiin.
Vettä on ropisemassa seuraavat kolme päivää, mikä tuo helpotusta kevään pitkään jatkuneelle kuivuudelle. Alkuviikon sateiden jälkeen loppuviikoksi on kuitenkin luvassa jopa hellelukemia.
– Tulee lämpöä ihan ennennäkemättömällä tavalla tänä vuonna, kertoo meteorologi Liisa Rintaniemi.
Vapun tienoilla Mäntsälässä mitattiin kevään korkein lämpötila, 23,7 astetta, mutta loppuviikolla hätyytellään jo hellelukemia.
– Tällä hetkellä sunnuntaille näyttää siltä, että hellelukemia voitaisiin mitata jossakin päin Itä-Suomea. Ehkä Lappeenrannan seutu Salpausselän kupeessa saattaa olla se, jossa hellelukemat kellotetaan ensimmäistä kertaa tänä vuonna, Rintaniemi arvioi.
Myös lauantain sää on ennusteiden mukaan lähes koko maassa hyvin kesäisen oloinen.
– Kyllähän se nyt kertakaikkiaan kesäiseltä näyttää.
Kaarina Törne Kemijärveltä toivoisi pääsevänsä laiturilta veteen, mutta matala vedenpinta hankaloittaa asiaa.Kaarina Törne