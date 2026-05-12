Karhua yritettiin karkottaa, mutta tuloksetta.
Sonkajärvellä liikkunut karhu on lopetettu poliisin päätöksellä, kertoo Itä-Suomen poliisi.
Karhu teki toistuvia pihavierailuja, minkä vuoksi sen katsottiin aiheuttavan vaaraa alueen ihmisten hengelle ja terveydelle.
Maanantaina poliisi sai kaksi uutta havaintoa karhusta asuntojen pihoista. Poliisi yritti karkottaa karhua, mutta yrityksistä huolimatta karhu ei poistunut alueelta.
Poliisin mukaan on mahdollista, että kyse on samasta yksilöstä, joka oli aiemmin karkotettu Pyhäjärvellä ja Kiuruvedellä.