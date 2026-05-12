Kevään yo-kirjoitusten tulokset ovat tulleet.
Tänä keväänä eniten laudatureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä, Ylioppilastutkintolautakunnasta kerrotaan STT:lle. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaturia ja 2 eximiaa.
Toiseksi eniten laudatureita kirjoittanut ylioppilas tulee Oulun lyseon lukiosta. Hän kirjoitti 10 laudaturia ja 2 eximiaa.
Kolmanneksi eniten laudatureita kirjoitti ylioppilas Lohjan yhteislyseon lukiosta. Hän sai 9 laudaturia ja 2 eximiaa.
1:47MTV:n uutisraportti: Nuorilla hakijoilla on monta eri polkua mitä kulkea, mutta työttömyystilanne vaikuttaa hakuintoon.