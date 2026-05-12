Aleksander Barkovilta yllätys: Palasi lukioon

Florida Panthersin suomalaiskapteeni Aleksander Barkov oli koko NHL- kauden pelaamatta vaikean polvivamman vuoksi . Tämän takia hänelle vapautui paljon ylimääräistä aikaa .

Suomalaishyökkääjä loukkaantui joukkueen harjoituksissa viime syyskuussa, ennen NHL-kauden alkua. Nopeasti tuli tieto, että hän joutuu leikkaukseen ja koko kausi on ohi. Väliin jäivät myös olympialaiset, jossa Suomi saavutti pronssia.

– Katsoin paljon jääkiekkoa ja opin siitä. Sain olla myös enemmän poikani kanssa. Se oli hyvin tärkeää minulle, Barkov kertoi kuntoutumisajastaan.