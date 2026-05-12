Florida Panthersin suomalaiskapteeni Aleksander Barkov oli koko NHL-kauden pelaamatta vaikean polvivamman vuoksi. Tämän takia hänelle vapautui paljon ylimääräistä aikaa.
Aleksander Barkov vieraili hiljattain Florida Panthersin Territory Talk -podcastissa, jossa hän kertoi pitkästä kuntoutumisajastaan.
Suomalaishyökkääjä loukkaantui joukkueen harjoituksissa viime syyskuussa, ennen NHL-kauden alkua. Nopeasti tuli tieto, että hän joutuu leikkaukseen ja koko kausi on ohi. Väliin jäivät myös olympialaiset, jossa Suomi saavutti pronssia.
– Katsoin paljon jääkiekkoa ja opin siitä. Sain olla myös enemmän poikani kanssa. Se oli hyvin tärkeää minulle, Barkov kertoi kuntoutumisajastaan.
Suomen maajoukkueen kanssa parhaillaan MM-kisoihin valmistautuva Barkov kertoi myös jatkaneensa lukio-opintojaan.
– En tiedä onko noloa sanoa, mutta olen koittanut saada lukion suoritettua loppuun. En saanut aikanaan sitä suoritettua loppuun Suomessa, joten aloitin verkko-opinnot uudestaan täällä (Yhdysvalloissa).
– Olen lähellä loppua. Toivon, että saan suoritettua sen tämän kesän aikana.
Barkov aloitti ammattilaisuransa jääkiekkoilijana jo 16 vuoden iässä, kun hänet nostettiin Tapparan edustuusjoukkueeseen. NHL-debyyttinsä Barkov teki nuorimpana suomalaisena vain 18 vuoden ja 31 päivän iässä.
Leijonissa Sveitsin MM-kisoissa pelaava Barkov pääsi aloittamaan kautensa hiljattain Ruotsin EHT-turnauksessa. Suomen MM-turnaus alkaa perjantaina ottelulla Saksaa vastaan.
