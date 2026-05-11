Hantavirus tarvitsee tarttuakseen tiivistä oleskelua potilaan kanssa, kertoo Otto Helve.
THL-johtaja ei usko, että Suomessa tullaan näkemään hantavirustapausta.
– Tautitapausten syntyminen Suomessa on äärettömän epätodennäköistä, toteaa johtaja Otto Helve Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
Hänen mukaansa on periaatteessa mahdollista, että maailmalla uusia tautitapauksia tullaan havaitsemaan, mutta nämäkin koskevat todennäköisesti tartuntojen keskuksena olleella laivalla matkustaneita. Mainitulla laivalla olosuhteet ovat Helven käsityksen mukaan olleet sellaiset, että tartunta on ollut todennäköisempi. Tartuntaa edesauttavat tiiviit olosuhteet ihmisten välillä.
– [Hantaviruksen] tartuntamekanismit ovat sellaisia, että tautia on todella vaikea saada, hän kertoo.
Pitkä itämisaika
Hantaviruksen kohdalla ei tarkkaan tiedetä, miten pitkä aika tartunnan saamisesta kuluu oireisiin, mutta tämänhetkisen käsityksen mukaan aika on useita viikkoja. Siksi mahdollisia uusia tautitapauksia joudutaan odottelemaan muutaman viikon.
Levinnyt Andes-virus on ainoa tunnettu hantavirus, joka leviää ihmisten välillä. Helve kuitenkin muistuttaa, että kyseessä on lähtökohtaisesti tietyntyyppisten jyrsijöiden tauti. Näitä jyrsijöitä ei Euroopassa esiinny.