Vaikeaa tilannetta on pahentanut 2,5 miljoonan afgaanin karkotukset Pakistanista ja Iranista Afganistaniin, kertoo YK:n alaisen Maailman ruokaohjelma WFP:n Afganistanin-maajohtaja John Aylieff.
Etelä-Aasiassa sijaitsevassa Afganistanissa humanitaarinen tilanne on kääntynyt huonoon suuntaan, kertoo YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman WFP:n Afganistanin-maajohtaja John Aylieff STT:n haastattelussa. Hänen mukaansa Afganistanissa yli 17 miljoonaa ihmistä kärsii akuutista nälästä ja aliravitsemuksesta.
– Viime vuonna Afganistanissa koettiin kaikkien aikojen korkein aliravitsemuksen kasvu, ja tämä vuosi tulee olemaan vielä pahempi, Aylieff kertoo.
Hän lisää, että WFP on Afganistanin suurin ruoka-avun tarjoaja. Järjestön rahoitusta on leikattu merkittävästi, ja se vaikeuttaa avun antamista.
– Joudumme käännyttämään ihmisiä pois ja ilmoittamaan, ettemme pysty ruokkimaan heitä. Se on tragedia, joka vaatii koko maailman huomiota, Aylieff sanoo.
Monet asiat vaikuttaneet nykytilanteeseen
Afganistanin lähihistoriaa viimeisen lähes 50 vuoden ajalta voi kuvailla hyvin traagiseksi. Tämän hetken akuuttia nälkäkriisiä ovat lisänneet Aylieffin mukaan monet asiat ja yksi niistä on kuivuus.
– Monet maanviljelijät sanovat, että Afganistania on vaivannut pahin kuivuus, jonka he muistavat. Erityisesti kuivuus on vaivannut maan pohjoisosaa alueilla, joissa sadetta tarvitaan vehnän kasvatukseen.
Aylieff huomauttaa maassa olevan myös erilaisia apua tarvitsevia väestöryhmiä, joista hän nostaa esiin yksin lapsiaan kasvattavat naiset.