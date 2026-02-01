



"Vaatii koko maailman huomiota" – yli 17 miljoonaa ihmistä kärsii akuutista nälästä ja aliravitsemuksesta Afganistanissa Afganistanissa on kärsitty nälän ja aliravitsemuksen myötä jo pitkään. Kuva on sairaalasta marraskuulta 2022. STELLA Pictures / ddp Julkaistu 01.02.2026 11:00 MTV UUTISET – STT Vaikeaa tilannetta on pahentanut 2,5 miljoonan afgaanin karkotukset Pakistanista ja Iranista Afganistaniin, kertoo YK:n alaisen Maailman ruokaohjelma WFP:n Afganistanin-maajohtaja John Aylieff. Etelä-Aasiassa sijaitsevassa Afganistanissa humanitaarinen tilanne on kääntynyt huonoon suuntaan, kertoo YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman WFP:n Afganistanin-maajohtaja John Aylieff STT:n haastattelussa. Hänen mukaansa Afganistanissa yli 17 miljoonaa ihmistä kärsii akuutista nälästä ja aliravitsemuksesta. – Viime vuonna Afganistanissa koettiin kaikkien aikojen korkein aliravitsemuksen kasvu, ja tämä vuosi tulee olemaan vielä pahempi, Aylieff kertoo. Hän lisää, että WFP on Afganistanin suurin ruoka-avun tarjoaja. Järjestön rahoitusta on leikattu merkittävästi, ja se vaikeuttaa avun antamista. – Joudumme käännyttämään ihmisiä pois ja ilmoittamaan, ettemme pysty ruokkimaan heitä. Se on tragedia, joka vaatii koko maailman huomiota, Aylieff sanoo. Monet asiat vaikuttaneet nykytilanteeseen Afganistanin lähihistoriaa viimeisen lähes 50 vuoden ajalta voi kuvailla hyvin traagiseksi. Tämän hetken akuuttia nälkäkriisiä ovat lisänneet Aylieffin mukaan monet asiat ja yksi niistä on kuivuus. – Monet maanviljelijät sanovat, että Afganistania on vaivannut pahin kuivuus, jonka he muistavat. Erityisesti kuivuus on vaivannut maan pohjoisosaa alueilla, joissa sadetta tarvitaan vehnän kasvatukseen. Aylieff huomauttaa maassa olevan myös erilaisia apua tarvitsevia väestöryhmiä, joista hän nostaa esiin yksin lapsiaan kasvattavat naiset.

– Nämä naiset on ajettu yhteiskunnan laitamille. Heidän työntekonsa on vaikeaa, eivätkä he pysty hankkimaan rahaa ja ruokaa.

Toinen nälkäkriisiin vaikuttava asia on naapurimaista Iranista ja Pakistanista karkotetut 2,5 miljoonaa afgaania, jotka ovat siirtyneet eri osiin Afganistania.

– Jotkut heistä eivät ole edes syntyneet Afganistanissa, mutta heidät on karkotettu sinne. He tarvitsevat suojaa ja työpaikkoja, mikä aiheuttaa ylimääräistä painetta Afganistanin taloudelle.

Iranin levottomuuksilla voi olla vaikutusta

Aylieff sanoo, että Iranista on tullut viime vuoden aikana Afganistaniin yli miljoona ihmistä. Iranin viimeaikaiset tapahtumat saattavat vaikuttaa myös maassa yhä asuviin afganistanilaisiin.

– Iranin tilanne lisää epävarmuutta jo ennestään monimutkaiseen toimintaympäristöön. En osaa sanoa, onko Iranista tulossa lisää ihmisiä. Jos Iranin turvallisuustilanne pahenee entisestään, se saattaa johtaa ihmisten pakenemiseen Afganistaniin. Jos niin tapahtuu, meillä ei ole rahoitusta heidän auttamisekseen.

Toinen ongelmakohta on Afganistanin eteläinen ja itäinen rajanaapuri Pakistan. WFP on käyttänyt Pakistania logistiikkakeskuksenaan, mutta viime syksynä maiden välillä oli rajaselkkauksia, ja raja on ollut suljettuna. Aylieff kertoo Pakistanissa olevan tällä hetkellä noin 22 000 tonnia ruokatarvikkeita afganistanilaislapsille.

– Olemme vedonneet molempiin osapuoliin rajan avaamiseksi humanitaarisille kuljetuksille. Pakistan suostui avaamaan rajan humanitaariselle liikenteelle, mutta Afganistan ei.

Aylieffin mukaan Afganistan on sanonut tavoittelevansa laajempaa sopimusta, jossa raja avattaisiin myös muulle liikenteelle.

Afganistanin läntisten ja eteläisten rajojen ongelmien vuoksi WFP on pyrkinyt hakemaan apua myös Afganistanin pohjoisilta rajanaapureilta Uzbekistanilta ja Tadzhikistanilta.

– On tärkeää, että käyttämämme logistiikkakanavat ovat monipuolisia. Olemme kiitollisia pohjoisille rajamaille rahtiliikenteen helpottamisesta, erityisesti Uzbekistanille, jossa meillä on logistiikkatukikohta.

Yhteistyö Taleban-hallinnon kanssa toimii pääosin

Vuonna 2021 Yhdysvaltojen vetäydyttyä Afganistanista maa palasi islamistisen Taleban-hallinnon valtaan. Taleban oli hallinnut maata aiemmin vuosituhannen vaihteessa. Aylieff kertoo Talebanin pyrkivän helpottamaan WFP:n toimintaa maassa, mutta ongelmiakin on ollut.

– On aikoja, kun he pyrkivät vaikuttamaan toimintamme maantieteelliseen sijaintiin. Joskus he yrittävät vaikuttaa myös avustuskohteisiin. Meillä on pitkä kokemus heidän kanssaan työskentelystä. WFP:n itsenäisyys ymmärretään, ja me vaadimme sitä. Jos emme voi toimia itsenäisesti ja asioihin puututaan, keskeytämme toimintamme.

Aylieffin mukaan järjestö pyrkii viemään asioita Afganistanissa eteenpäin ministeriötasolla, mikäli paikallistasolla WFP:n toimintaan pyritään vaikuttamaan.

– Olemme havainneet ministeriöiden olevan halukkaita ratkaisemaan paikallisia kiistoja avun kohdentamisesta. Meillä on tapa, jonka olemme rakentaneet pitkän ajan kuluessa työskennellessämme Talebanin viranomaisten kanssa. He ymmärtävät ja kunnioittavat itsenäisyyden tarvettamme.