Suomalaiset palauttivat viime vuonna ennätysmäärän pulloja ja tölkkejä K-ryhmän kauppoihin. Pullonpalautukseen saattaa kuitenkin lähivuosina tulla merkittäviä muutoksia.

Vuonna 2025 K-ruokakauppojen yhteydessä oleviin pullonpalautusautomaatteihin palautettiin ennätykselliset 725,5 miljoonaa pantillista tölkkiä ja pulloa, ketjusta tiedotetaan. Palautettujen pantillisten juomapakkausten määrä kasvoi kolme prosenttia vuoteen 2024 verrattuna.

Tämä selittyy muu muassa pantillisten juomien myynnin kasvulla, monipakkausten yleistymisellä sekä suomalaisten palautusaktiivisuudella.

Keskon päivittäistavarakaupan vastuullisuusjohtaja Timo Jäsken mukaan pullonpalautus on vakiintunut osa suomalaista arkea, ja palauttamista helpottavat muun muassa kaupoissa yleistyneet kaatokoneet. Niihin voi kipata kerrallaan yli sata tölkkiä ja pulloa. Tällaisia automaatteja on käytössä ainakin joissain S- ja K-ryhmän kaupoissa.

EU:n asetus voi tuoda merkittäviä muutoksia

Pullonpalautujärjestelmään kaavaillaan kuitenkin muutoksia EU-tasolla. Vuonna 2025 voimaan astunut EU:n pakkaus- ja pakkausjäteasetus edellyttää, että vuoteen 2030 mennessä vähintään 10 prosenttia juomapakkauksista olisi uudelleenkäytettäviä.

Tällä hetkellä juomapakkaukset kiertävät Suomessa pääosin raaka-aineena uusiksi pakkauksiksi, eikä pakkauksia käytetä sellaisenaan uusiksi.

Siirtymä uudelleenkäytettäviin pulloihin vaatisi kaupoilta isoja uudistuksia.

– Käytännössä edessä olisi siirtymä pestäviin, uudelleenkäytettäviin lasi- ja muovipulloihin. Kaupan kannalta uudelleenkäyttötavoitteiden toteuttaminen tarkoittaisi merkittäviä muutoksia kaupan arkeen ja tilankäyttöön, Jäske kertoo tiedotteessa.

Palpa: Uudelleenkäyttötavoitteet vaatisivat satojen miljoonien eurojen investoinnit

Suomen Palautuspakkaus Oy Palpan mukaan suomalaiset palauttavat pulloja ja tölkkejä vuosittain yli 2,3 miljardia kappaletta.

Suomalainen panttiin perustuva palautusjärjestelmä on maailmalla harvinainen. Suomessa juomapakkausten palautusaste on jopa 97 prosenttia.

Myös Palpassa koetaan EU:n uudelleenkäyttötavoitteiden toteuttaminen haastavaksi. Se vaatisi juomia valmistavalta teollisuudelta ja kaupalta satojen miljoonien eurojen investointeja uusiin tuotantolinjoihin, pesulaitteisiin ja varastoihin.

– Uudelleenkäytön vaatima pesuprosessi kasvattaa myös veden, kemikaalien ja energian kulutusta. Samalla painavien lasipullojen kuljettaminen lisäisi väistämättä päästöjä, koska lasipulloja ei voi litistää kuljetusta varten, Palpan tiedotteessa todettiin lokakuussa 2025.

Ruoka- ja juoma-alan sekä kaupan etujärjestöt yhdessä Suomen Palautuspakkaus Oy:n kanssa ovat vedonneet Euroopan komissioon ja EU-päättäjiin Suomen toimivan kierrätysjärjestelmän pitämiseksi ennallaan.

