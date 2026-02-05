Suomalaisten into tilata tuotteita kiinalaisista verkkokaupoista ei näytä laantumisen merkkejä.

Tullin mukaan Kiinasta saapui Suomeen viime vuonna noin 40 miljoonaa pakettia.

Viranomaiset varoittavat EU:n ulkopuolisten nettitilausten riskeistä, sillä suoraan Kiinasta tilatut tuotteet eivät aina täytä eurooppalaisia laatuvaatimuksia. Tuotteista on mitattu esimerkiksi korkeita pitoisuuksia haitallisia kemikaaleja.

Keskon laboratoriossa tutkitaan kaupan valikoimiin tulevia Kiinassa valmistettuja tuotteita, esimerkiksi niiden värien kestävyyttä, laatua ja turvallisuutta.

– Meillä on täällä erilaista testausta kulutustavaroille, esimerkiksi värin kulutuksen kestoa, ettei sitten asiakkaan toisiin vaatteisiin irtoa väriä. Lasten vaatteissa katsotaan turvallisuusasioita, kertoo Keskon laatu- ja tuotekehityspäällikkö Timo Kivi.

Suomalaiskaupoissa laatuongelmiin reagoidaan heti

Jo ennen kuin tuotteet saapuvat Suomeen, tuotantolaitokset on auditoitu, materiaaleja testattu ja tuotteista otettu näytteitä.

Jos kauppaan ehtineissä tuotteissa ilmenee puutteita, siihen reagoidaan heti.

– Ensimmäinen toimenpide on tietysti se, että pysäytetään tuote kaupoissa, eli tiedotetaan kauppoja ja otetaan tuotteet pois markkinoilta. Jos tuote on vaarallinen kuluttajalle, meillä on lakisääteinen velvollisuus tiedottaa kuluttajia, huomauttaa Kivi.

Viime vuonna EU-alueella vedettiin markkinoilta noin 2000 Kiinassa tuotettua kulutustavaraa.

Jos tuotteita tilaa suoraan kiinalaisesta verkkokaupasta, kukaan ei valvo niiden laatua ja vastuu jää tilaajalle.

Jos taas tilaa suomalaisesta verkkokaupasta tai ostaa kaupasta, tuotteiden on täytettävä EU:n vaatimukset.

– Suomalainen verkkokauppias on sijoittunut EU:hun, eli se on meidän viranomaisten tahmaisten tassujen ulottuvilla, toisin kuin kiinalainen. Jos ongelmia havaitaan, niin viranomaiset voivat tarvittaessa ryhtyä tehokkaasti toimenpiteisiin, selittää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) johtava asiantuntija Pipsa Korkolainen.

Kiina-tuotteista löytynyt laatuongelmia

Tukes on viime aikoina tutkinut esimerkiksi Kiinassa valmistettujen lelujen turvallisuutta. Niistä on löytynyt haitallisia kemikaaleja.

– Jos nyt ajatellaan näitä lastenhoitotuotteita ja leluja, niin juurikin hormonihäirikköjä ja ftalaatteja on löytynyt. Myös esimerkiksi koruissa on ollut hirvittäviä määriä lyijyä. Sähkölaitteissa on havaittu sähköiskujen ja tulipalojen vaaroja, luettelee Korkolainen.

Samantyyppisiä havaintoja on tehty Keskolla.

– Esimerkiksi posliiniastiat, niissä voi esimerkiksi olla raskasmetalleja. Tekstiileissä voi olla erilaisia kemikaaliongelmia. Esimerkiksi muovin pehmentiminä käytetyt ftalaatit on yksi tyypillinen ongelma, joka aiheuttaa lisääntymisterveydelle riskiä. Ne pitää ottaa nopeasti pois markkinoilta, muistuttaa Kivi.

Lelut ja elektroniikka riskialttiita

Kauppa ja viranomaiset neuvovat harkitsemaan kahdesti ennen kuin tilaa tuotteita EU:n ulkopuolelta nettikaupasta.

– Se riskihän riippuu vähän siitä, että minkälainen tuote on kysymyksessä. Esimerkiksi jos on pienten lasten käyttöön tarkoitettu tuote, niin kyllä harkitsisin tarkkaan. Sama sitten tuon elektroniikan kanssa. Laturit ja tällaiset voivat olla vähän kuumottavia kapistuksia, kun ne voivat sytyttää tulipalon, hymähtää Korkolainen.

– Osa tuotteista voi olla kunnossa, mutta sitten voi olla hyvinkin vaarallisia tuotteita. Kemikaalipitoisuudet voivat ylittyä moninkertaisesti, jopa satakertaisesti, verrattuna lainsäädännön raja-arvoihin sanoo Kivi.

Miljoonia tilauksia joka kuukausi

Riskeistä huolimatta suomalaisten into tilata tuotteita kiinalaisista verkkokaupoista ei ole vähentynyt. Viime vuonna Kiinasta saapui Suomeen noin 40 miljoonaa pakettia.

– Valvonnan keinoin sitä ei voida taklata. Kyllä ne enemmän tuonne poliittiselle puolelle menevät ne keinot. Yksin Suomi ei tässä varmaan pysty koko ongelmaa ratkaisemaan vaan siihen tarvitaan ihan EU:n laajuisia toimenpiteitä, uskoo Korkolainen.

Pakettivirtaa yritetään hillitä tullimaksulla. Heinäkuun alusta alkaen alle 150 euron arvoisille EU:n ulkopuolelta tilatuille paketeille tulee 3 euron tullimaksu.