



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Muovipussit kallistuvat, tässä halvempi ratkaisu | MTV Uutiset





Älä osta kaupasta kallista muovipussia – tässä halvempi ratkaisu 0:44 Oletko ajatellut, että muovipussit ovat myös melkoinen rahareikä? Katso videolta, paljonko rahaa niihin uppoaa. Julkaistu 34 minuuttia sitten Joonas Mustonen joonas.mustonen@mtv.fi Muovipussien ostamista pitää vähentää, mutta kuinka välttää houkutus kaupan kassoilla? Moni saattaa ajatella, ettei ole ongelmallista, että kaupasta ostettu muovipussi päätyy roskapussiksi kotona. Väärin ajateltu. Lue lisää: Ruokakaupan kassalta ei kannata ostaa muovikassia roskapussiksi Paksummasta muovista valmistettuja kassoilta ostettavia ja usein vain kerran käytettäviä muovipusseja halutaan nimittäin vähentää ympäri Eurooppaa. Ja niin myös Euroopan unionikin tavoitteillaan velvoittaa. Sen vuoksi esimerkiksi S-ryhmän kaupoissa muovipussien hintaa on nostettu. Vastaavasti paperikassin saa nyt puolta halvemmalla suhteessa muoviseen kantokassiin. Ideana on yksinkertaisesti se, että muovinen versio jäisi ostamatta ja matkaan tarttuisi kestävämpi ratkaisu. Näin toteaa S-ryhmän marketkaupan suunnittelujohtaja Mika Lyytikäinen Huomenta Suomessa. Lyytikäisellä on myös toinen vinkki ja sekin rahallinen sellainen.

– Muovipussirullien hintoja on myös laskettu. Ne maksavat enää 7–8 senttiä per muovipussi.

Kassojen yksittäiset muovipussit sen sijaan maksavat noin 40 senttiä kappaleelta.

Lue myös: Hannakaisa pöyristyi Prisman ruokakauppatilauksesta

Myös Lidleissä muovipussien hintoja on korotettu viime maaliskuusta lähtien 40 senttiin, ja nyt tammikuussa tehty korotus nosti hinnat 59 senttiin.

– Viimeisen 10–11 kuukauden aikana on huomattu, että on tapahtunut noin 10 prosentin vähentyminen muovipusseissa, Lidlin vastuullisuuspäällikkö Maija Moisander viittaa hintojen nostoon ennen tammikuun korotuksia.

Tammikuun korotus johti uuteen 10 prosentin vähenemiseen muovipusseissa. Hintojen korotukset siis tepsivät.

Samankaltainen ilmiö on havaittu myös Keskon ja S-ryhmän kaupoissa. Nyt jo lähemmäs 80 prosenttia asioi oman kauppakassinsa kanssa.

Juttu jatkuu videon alla.

11:17 Katso tästä Keskon, Lidlin ja S-ryhmän keskustelu, kuinka keinot muovipussien vähentämiseen tepsivät.

Näin paljon suomalaiset käyttävät muovipusseja

EU:n tavoite on, että per henkilö käyttäisi vuoden aikana vain 40 muovipussia.

Se tarkoittaa käytännössä kolmea muovipussia kuukaudessa.

Nyt suomalaiset keskimäärin käyttävät 60 muovipussia vuodessa eli viisi pussia kuukaudessa.

Muutos saattaa kuulostaa helpolta, että jättää kuukaudessa ostamatta kaksi muovipussia. Arjen rutiineja on kuitenkin hankalaa vastustaa, edes Keskon vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhornin.

Hän kertoo tarkistaneensa K-ruoka-sovelluksestaan muovipussien määrän viimeiseltä vuodelta. Tulos oli yli 60.

Jägerhorn on huomannut, että häneen toimivat erilaiset arjen niksit. Muovipussien kohdalla seuraavasti:

– Sen sijaan, että menen töistä suoraan ruokakauppaan, niin menenkin kotiin, vien laukun ja nappaan kestokassin mukaan.

– Myös autossa täytyy olla aina kasseja valmiina, lisää S-ryhmän Lyytikäinen.

Kiinnostavatko arjen vinkit, niksit ja trendit? Täältä löydät uusimmat lifestyle-artikkelit!

Kauppojen erilaiset käytännöt, kuten muovipussien hintojen korottamiset ja vastaavasti paperikassien halventaminen, kestokassien tuominen kassojen läheisyyteen sekä tehokas viestintä, ovat ohjanneet suomalaisia oikeaan suuntaan.

– Ollaan hyvässä vauhdissa, mutta tarvitaan vielä loppukiri, tsemppaa Lyytikäinen.

Myös Keskon Jägerhorn sekä Lidlin Moisander uskovat, että suomalaiset saavat vähennettyä muovikassien ostamista tavoitelukemaan 40.

Muovipussi vain osa kokonaisuutta

Moisander vielä muistuttaa, että muovipussi itsessään ei olisi "pahis", jos sitä käytettäisiin moneen kertaan. Ainakin Lidlissä muovipussit on myös lähes kokonaan valmistettu kierrätysmuovista.

Ja jos muovipussia haluaa käyttää useammin kuin kerran, kannattaa se taitella kaappiin talteen alla olevalla videolta näytetyllä niksillä.

Juttu jatkuu videon alla.

0:47 Superhelppo niksi! Näin taittelet muovipussit kätevästi ja siististi pieneen tilaan.

Mutta. Muovipussi on vain yksi osa muovin kierrätystä. Suomessa muovipakkausten kierrätys on vain 30 prosentin luokkaa, kun EU:n tavoite on 20 prosenttia enemmän ja vuonna 2030 vielä viisi prosenttia lisää, yhteensä siis 55 prosenttia.

Sen vuoksi Suomi joutuu maksamaan liki sadan miljoonan euron sakkoa siitä, ettei kierrätystavoitteeseen päästä.

Entä sitten se iänikuinen tapa, että yksittäinen muovipussi päätyy roskapussiksi?

– Nyt siitä täytyy vain oppia pääsemään pois, Jägerhorn toteaa.

Lue myös: Muovia on jopa pilvissä ja äidinmaidossa

1:45 Pahimmassa tapauksessa muoveista joutuvat kärsimään eläimet. Videolla kerrotaan, kuinka muovin haitallisia kemikaaleja löytyi Itämeren linnuista ja kaloista.

Joonas Mustonen MTV Uutiset Joonas Mustonen työskentelee MTV Uutisissa etusivu- sekä uutistoimittajana. Mustonen seuraa laajasti uutisia ja ilmiöitä meillä Suomessa ja muualla maailmassa. Mustoseen voit olla yhteydessä sähköpostitse joonas.mustonen@mtv.fi.