Hallitus kaavailee elintarvikemarkkinalain uudistusta, joka voisi vaikuttaa myös kauppojen omien halpamerkkien hintaan. Miksi uudistusta kaavaillaan ja minkälaisia seurauksia sillä voisi olla kuluttajille?

Pirkka, K-Menu, Coop, Kotimaista, Xtra – esimerkiksi nämä merkit ovat suomalaisille hyvin tuttuja kauppojen hyllyiltä. Puhutaan niin sanotusti ruokakauppojen omista halpamerkeistä eli private label -tuotteista.

Mutta joudutaanko näiden tuotesarjojen halvoille hinnoille sanomaan hyvästit, jos hallituksen kaavailema lakiuudistus menee läpi?

Kyse on elintarvikemarkkinalain uudistuksesta, jolla kaupan omien merkkien suosiminen haluttaisiin kieltää lain voimin.

Hallituksen toiveissa olisi saada lakiuudistus voimaan jo ensi kesäksi, ja eduskunnan käsittelyyn se on tulossa helmikuun lopussa.

– Varmaan isoin syy on yhteiskunnallinen. Eli ajatellaan, että Suomen omavaraisuus voisi olla jollain tavalla uhattuna, jos ruoan valmistusta ja elintarvikeketjua ikään kuin poljetaan alaspäin. Tämä liittyy laajempaan keskusteluun markkinan keskittymisestä täällä Suomessa. Lyhyesti sanottuna: ajatellaan, että kaupalla on liian iso valta, sanoo Tampereen yliopiston markkinoinnin yliopistonlehtori Mika Yrjölä MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Lakiteksti ei määrittele tarkasti suosimista

Kaupat ovat pystyneet myymään omia halpamerkkejään edullisesti, sillä ne ovat onnistuneet hankkimaan elintarvikevalmistajilta itselleen edullisia sopimuksia tuotteiden valmistamiseen.

Lakiteksti ei kuitenkaan vielä määrittele tarkasti, mitä tuo omien merkkien suosiminen oikeastaan tarkoittaisi ja miten se kiellettäisiin.

Yliopistonlehtori Yrjölän mukaan mahdolliset toimet voisivat liittyä esimerkiksi tuotteiden hyllysijoitteluihin tai markkinointimateriaaleihin.

– Se mihin tässä [lakitekstissä] on nyt eniten tartuttu on se, että kaupan pitäisi estää omien merkkien suosiminen. Spekuloidaan, onko se esillepanoa, hinnoittelua vai markkinointimateriaalia. Eli on vielä vähän epäselvää, mitä se suosiminen tarkoittaa tässä yhteydessä.

Vaikutukset näkyisivät suoraan ostoskorissa

Minkälaisia vaikutuksia tällä lakiuudistuksella sitten voisi olla kuluttajien näkökulmasta?

Yliopistonlehtori Yrjölän mukaan lyhyellä aikavälillä eron huomaisi varmasti ostoskorissaan, sillä uudistus lisäisi kaupan kustannuksia.

– Kaupalle voisi tulla hallinnollista työtä. Tämä voisi estää myös kauppaa mukautumasta nopeammin ja joustavammin. Jos olisi esimerkiksi joku erä menossa vanhaksi, sitä ei ehkä uskallettaisi laittaa keskihyllylle, josta kuluttaja sen helpommin ostaisi, kun pelättäisiin että näyttäytyisikö se suosimisena vai ei.

– Tämä voisi olla myös negatiivinen kannustin, eli kauppa ei haluaisi enempää private label -tuotteita ja saattaisi jopa vähentää niitä. Kaikki tämä johtaisi siihen, että keskimäärin ostoskorin hinta nousisi kuluttajan näkökulmasta, Yrjölä sanoo.