Meillä Suomessakaan ei ole vielä saavutettu elektroniikkalaitteiden kierrätystavoitteita. Yksi ratkaisu on käytettyjen tietokoneiden ja kännyköiden kunnostus ja uusiokäyttö. Myös yritykset ovat nyt alkaneet kiinnostua kierrätettyjen ja kunnostettujen it-laitteiden hankkimisesta.

Kasvava sähkö- ja elektroniikkaromun määrä on ongelma niin maailmanlaajuisesti kuin meillä Suomessakin. Euroopassa sähkö- ja elektroniikkaromusta kierrätetään alle 40 prosenttia, kun tavoitteena on 65 prosentin kierrätysaste.

Yksi ratkaisu ongelmaan on käytettyjen tietokoneiden ja kännyköiden kierrätys ja uusiokäyttö. Tähän päätyi hiljattain Staffpoint ostaessaan 500 kunnostettua kierrätystietokonetta.

– Meidän haasteena on ollut sopivan laitetoimituskumppanin ja rahoituskumppanin löytäminen. Nyt saimme nämä molemmat järjestymään ja sen jälkeen tämä olikin aika helppo päätös. Tämähän on ympäristöystävällinen ja myös rahaa säästävä toimenpide meillä, tiivistää StaffPointin talousjohtaja Tom Keskinen.

Kierrätyslaitteiden hankkiminen säästää rahaa

Rahaa säästyi 80 000 euroa verrattuna uusien koneiden ostamiseen.

Kokemus on osoittanut, että kierrätetyt ja kunnostetut koneet kestävät käytössä hyvin.

– Tämmöiset yritystason laitteet on lähtökohtaisesti rakennettu kestämään kovaa ja pitkäaikaista käyttöä. Tyypillisesti ne ovat ensimmäisellä käyttäjällä kolmesta neljään vuotta ja sitten niillä on vielä hyvin kahdesta kolmeen vuotta käyttöaikaa tämmöisessä normaalissa toimistokäytössä. Hyvässä tapauksessa on vielä kolmaskin kierros tiedossa, kertoo Advania Finlandin toimitusjohtaja .