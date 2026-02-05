Dippipussit eivät kuulu paperikeräykseen.

Erilaiset kierrätysohjeet voivat sotia omaa maalaisjärkeä vastaan. Esimerkiksi paperikassit eivät suinkaan kuulu paperinkeräykseen, eikä muovinen pakasterasia muovinkeräykseen.

Nyt Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) muistuttaa Facebook-julkaisussaan paperisten dippijauhepussien lopullisesta määränpäästä. Paperisia pusseja ei nimittäin kuulu nimestään huolimatta kierrättää tyhjentämisen jälkeen paperin sekaan.

– Tiesitkö, että paperiset dippipussit lajitellaan kartonkiin? julkaisussa kysytään.

HSY kertoo, että dippipussien lisäksi muutkin paperiset pussit, esimerkiksi pussikeittojen tai mausteiden paperimaiset pussit, kuuluvat kartonkipakkauksiin.

– Myös pussit, joissa on metallinhohtoinen alumiinipinnoitus sisällä, kuuluvat kartonkiin.