Tunnetut suomalaisyritykset ovat perustaneet luontoverkoston. Mukana olevat yritykset lupaavat omilla toimillaan hillitä luontokatoa ja vaativat myös hallitukselta tiukempaa sääntelyä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Yrityksiä on totuttu pitämään enemmänkin luonnon tuhoajina tai luonnonvarojen tuhlaajina kuin luonnon puolustajina. Nyt kuitenkin joukko tunnettuja yrityksiä on perustanut luontoverkoston.

– Kun me aiheutamme haittaa luonnolle ja ympäristölle, niin meidän pitää myös pystyä tekemään toimia niiden haittojen pienentämiseksi. Kyllä se kuuluu yritysten vastuulle. Kuolleella planeetalla on aika vaikea tehdä myöskään bisnestä, tiivistää Yritysten luontoverkoston puheenjohtaja ja S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa.

Yritysten luontoverkoston ovat perustaneet useat tunnetut suomalaisyritykset.MTV grafiikka

Ei viherpesua vaan toiminnan turvaamista

Yritykset vakuuttavat, ettei kyse ole viherpesusta vaan omien toimintaedellytysten turvaamisesta.

– Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luontokato on yritystoiminnalle iso riski. Olemme riippuvaisia luonnosta ja luonnon tarjoamista resursseista. Me olemme pikemminkin pitäneet monia tekemisiämme vähän niin kuin piilossa juuri sen pelon edessä, että meitä syytetään viherpesusta, huomauttaa Elomaa.

– Elinkeinoelämä tarvitsee luonnonvaroja, se perustuu se elinkeinotoiminta luonnonvarojen käyttöön ja jalostamiseen. Tässä on ihan ilmiselvä intressi olla varmistamassa, että liiketoimintaedellytykset jatkuvat, muistuttaa Lassila & Tikanojan yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen.

Haittojen hyvittämistä ja ennallistamista

Luvassa on myös käytännön toimia kuten luontohaittojen hyvittämistä ja pilattujen luontokohteiden ennallistamista.

– Olemme laskeneet meidän luontohaittamme ja alkaneet nyt kokeilemaan myös sitä, mitä se ennallistaminen voisi tarkoittaa, selittää Elomaa.

Jätealan yritykselle tarjolla on myös uutta liiketoimintaa.

– Poistetaan epäpuhtauksia luonnosta, ennallistetaan maaperää ja vesistöjä, parannetaan niiden luonnontilaa erilaisilla ratkaisuilla. Tässä on hyvä uusi kasvumahdollisuus meille, iloitsee Mikkonen.

Ministeri tyytyväinen yritysten apuun

Luonnon köyhtyminen pitäisi pysäyttää vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen on haastavaa ja ympäristöministerille kelpaa kaikki apu.

– Me tarvitsemme koko yhteiskunnan mukaan siihen työhön, että luontokato voidaan pysäyttää. Yritykset ovat monesti ketterämpiä ja nopeampia ja löytävät myös niitä konkreettisia ja mitattavia tapoja tehdä sitä työtä, uskoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.).

Yritykset toivovat hallitukselta selkeää lainsäädäntöä esimerkiksi luonnonarvokauppaan liittyen.

– Esitys luonnonsuojelulain muuttamiseksi, johon luonnonarvomarkkinat on nyt tarkoitus sisällyttää, oli juuri lausuntokierroksella ja saimme siihen runsaasti palautetta. Sen kanssa on nyt tarkoitus edetä, lupaa Multala.