Itä-Suomen poliisi kaipaa havaintoja vaarallisesta miehestä.

Poliisi sai 16.1.2026 illan suussa ilmoituksen Niuvanniemen sairaalasta kateissa olevasta kuopiolaisesta 53-vuotiaasta miehestä.

Edellisen kerran mies nähtiin katoamispäivänä kello 13.20, kun hän oli poistunut sairaalasta luvallisesti.

Hän ei kuitenkaan saapunut takaisin sovitusti.

Katoamisen jälkeen mies on tehnyt ostoja Pieksämäellä ravintolassa sekä myöhemmin 19.1.2026 ruokakaupassa Jyväskylässä.

Mies on pituudeltaan 174 senttimetriä ja hän on vartaloltaan tukeva. Miehellä on lyhyet tummat hiukset ja siniset silmät. Miehen vasemmassa ranteessa on piikkilankatatuointi.

Hänellä oli kadotessaan yllä musta toppatakki, tummat reisitaskuhousut ja harmaa karvalakki.

Poliisin mukaan mies on vaarallinen ja häntä ei tule lähestyä.

Kaikki akuutit havainnot miehestä tai tiedot hänen olinpaikastaan tulee ilmoittaa hätäkeskukseen numeroon 112.

Muista tiedoista tai havainnoista voi ilmoittaa Itä-Suomen poliisilaitoksen vihjenumeroon 0295 415 232 tai vihjesähköpostiin vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.