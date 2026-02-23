Poliisi etsii Vantaalla kadonnutta 81-vuotiasta miestä.

Itä-Uudenmaan poliisi etsii Vantaan Tikkurilassa kadonnutta 81-vuotiasta miestä. Viimeisin havainto hänestä on tehty maanantaina 23. helmikuuta hieman ennen kello 15 iltapäivällä Tikkurilan keskustassa.

Kadonneella on yllään musta takki, punaruudullinen kaulahuivi ja farkut. Päässään hänellä on musta pipo. Kadonnut mies on noin 175–180 senttimetriä pitkä ja hän kävelee hieman kumarassa.

Poliisi pyytää kaikki havainnot kadonneesta yleiseen hätänumeroon 112.