Hämeenlinnassa on kadonnut 15-vuotias tyttö, kertoo poliisi.

Poliisin mukaan viimeisin havainto kadonneesta tytöstä on 13.1.2026. Poliisi pyytää vihjeitä kadonneesta.

Poliisi kertoo, että kadonnut tyttö on ruumiinrakenteeltaan hoikka ja noin 160 senttimetriä pitkä. Hänellä on ruskeanvihreät silmät ja punertaviksi värjätyt suorat, puolipitkät hiukset.

Viimeisimpien tietojen mukaan hänellä on ollut päällään mustat ja väljät collegehousut, hupullinen musta takki, musta päähine ja mustat maihinnousutyyppiset varsikengät tai talvicrocsit. Lisäksi hänellä on koristeltu musta reppu, jossa on valkoista tekstiä.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki havainnot poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.hame@poliisi.fi tai puhelimitse 0295 414 222.