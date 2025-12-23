Nygård tuomittiin viime vuonna Kanadassa naisiin ja tyttöihin kohdistuneista rikoksista.
Tiistaina julkistetuista uusista Epstein-asiakirjoista löytyi myös suomalaissyntyisen miljonäärin Peter Nygårdin nimi. Asiasta uutisoi aiemmin Yle.
Nygård tuomittiin viime vuonna Kanadassa naisiin ja tyttöihin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Nygårdilla on Kanadan kansalaisuus.
Peter Nygårdin nimi mainitaan asiakirjassa, jossa Yhdysvaltain viranomaiset pyytävät virka-apua Britanniasta entisen prinssi Andrew Mountbatten Windsorin kuulemiseen.
Kuuleminen liittyi kahteen seksuaali- ja ihmiskauppatutkintaan, joista yksi kohdistui Nygårdiin ja toinen Jeffrey Epsteiniin.
Entistä prinssiä kuultiin sekä Epsteiniin (vas.) että Peter Nygårdiin (oik.) kohdistuvissa seksuaali- ja ihmiskauppatutkinnoissa.AOP
Asiakirjan mukaan Yhdysvaltain viranomaiset halusivat kuulla Andrew’ta, koska tämän epäiltiin olleen mahdollisesti todistajan ja osallisen asemassa Epsteinin epäillyissä rikoksissa. Lisäksi Andrew'ta haluttiin kuulustella liittyen tämän epäiltyyn vierailuun Nygårdin luona.
Asiakirjan mukaan Andrew olisi vieraillut ainakin kerran Nygårdin Bahamasaarten kodissa, jonne Nygårdin epäiltiin tuoneen alaikäisiä ja aikuisia naisuhreja.
Asiakirjassa todetaan, ettei Andrew ollut tuolloin tutkinnan kohteena ja ettei Yhdysvaltain viranomaisilla ollut näyttöä siitä, että hän olisi syyllistynyt mihinkään Yhdysvaltain lain vastaiseen rikokseen.
Seksuaalirikosepäilyjen tahraama Andrew menetti aiemmin tänä vuonna kaikki tittelinsä prinssin arvonimeä myöten. Andrew kuului Epsteinin ystäväpiiriin. Andrew on kiistänyt osallistuneensa hyväksikäyttöön.
Andrew maksoi vuonna 2022 miljoonakorvaukset sopimuksessa naisen kanssa, joka muun muassa syytti Epsteinin pakottaneen hänet alaikäisenä seksiin Andrew'n kanssa.
Uusia asiakirjoja julki tiistaina
Yhdysvaltojen ulkoministeriö julkaisi tiistaina Suomen aikaa tuhansia uusia Epstein-asiakirjoja. Perjantaina oikeusministeriö oli julkaissut vain osan vaaditusta aineistosta.
Trumpin hallintoa oli arvosteltu perjantaisen julkaisun jälkeen muun muassa asiakirjojen rajusta sensuroinnista Trumpin suojelemiseksi. Oikeusministeriö on sanonut suojelevansa Epsteinin uhreja.
Epstein tuomittiin vuonna 2008 alaikäisiin liittyvistä seksuaalirikoksista. Hän kiisti syyllisyytensä.
Epstein pidätettiin rikoksista epäiltynä heinäkuussa 2019. Viranomaisten mukaan Epstein teki oikeudenkäyntiä odottaessaan itsemurhan vankilasellissään saman vuoden elokuussa.