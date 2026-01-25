Kalevala: Kullervon tarina -elokuva on Antti J. Jokisen ensimmäinen ohjaustyö sen jälkeen, kun hän sairastui uupumukseen ja jäi sairauslomalle.

Kalevala: Kullervon tarina -elokuva saapui valkokankaille perjantaina 16. tammikuuta. Elokuvan kutsuvierasensi-iltaa vietettiin keskiviikkona 14. tammikuuta, jolloin Helsingin Finnkino Tennispalatsiin saapuivat sekä elokuvan tekijät että suuri joukko kutsuvieraita.

Elokuvan ohjaaja Antti J. Jokinen valotti kutsuvierasensi-illassa MTV Uutisille, mistä hän sai idean ohjata elokuvan Kullervon tarinasta.

– Kullervon tarinassa on selkeä alku, keskikohta ja loppu. Vaikka tämä on toiminnallinen elokuva, niin ihmiskohtalot kiinnostavat minua. Tässä on tämä isä-poika-suhde Untamon kanssa, hän sanoi.

– Tämä on sellainen kreikkalainen tragedia. Ei ole ihme, että muutkin taiteilijat, paljon isommat starat kuin minä, Aleksis Kivi, Gallen-Kallela ja Salminen ovat tästä tehneet, hän jatkoi.